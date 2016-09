Das vergessene 30er-Schild Autofahrer wunderten sich in den letzten Tagen auf der Fahrt Richtung Dresden in Serkowitz.

Hier fehlt doch was an der Kötzschenbrodaer Straße in Serkowitz. © Norbert Millauer

Ja, sind denn hier jetzt wieder 50 km/h Geschwindigkeit erlaubt? Viele Autofahrer wundern sich an der Kötzschenbrodaer Straße in Serkowitz bei der Fahrt Richtung Dresden. Das 30er-Schild gegenüber der Kaufland-Tankstelle fehlt. Nur noch der Metallmast ragt am Straßenrand in die Höhe. Einige Anwohner vermuteten, dass sich hier wieder einmal ein Schilderdieb zu schaffen gemacht hatte.

Aufklärung gab es am Montag in der Radebeuler Verkehrsbehörde. Deren Leiter Ingolf Zill sagte: „Beim Bau der Kreuzung Weintraubenstraße, Kötzschenbrodaer Straße ist das Schild entfernt worden.“ Dass es noch nicht wieder dran ist, sei nicht bewusst so vorgesehen. Derzeit werde hier auch nicht die Geschwindigkeit aus einem Fahrzeug der Stadt gemessen und geblitzt, versprach Zill.

Die Verkehrsbehörde wolle dafür sorgen, dass noch diese Woche das Schild mit der 30 km/h-Begrenzung wieder angebracht wird. In keinem Falle solle auf dem Abschnitt die Geschwindigkeit auf 50 km/h angehoben werden.

