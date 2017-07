Das verfehlte Saisonziel Statt um den Wiederaufstieg mitzukämpfen, muss sich der VfL Waldheim 54 mit Platz fünf zufrieden geben.

Mit 147 Saisontreffern war Kati Kater in der vergangenen Saison die erfolgreichste Waldheimer Werferin. Damit platzierte sie sich in der Torschützenliste der Verbandsliga Staffel Ost auf dem vierten Platz. © André Braun

Es ist nichts geworden mit der sofortigen Rückkehr in die Sachsenliga. Vielmehr hatten die Handballerinnen vom VfL Waldheim 54 (5./24:20) nach ihrem unglücklichen Abstieg in der Vorsaison vor allem in der Rückrunde mit etlichen Problemen zu kämpfen, die oft personeller Art waren.

Nach der Hinrunde noch mit 14:8 Punkten auf dem dritten Rang rangierend, konnten in der Rückrunde von den Zschopaustädterinnen nur noch 10:12 Punkte verbucht werden. Dabei war der Start recht verheißungsvoll, aber zeitweise längere Ausfälle von Leistungsträgerinnen führten dann zu Formschwankungen und das ließ die ehrgeizigen Ambitionen auf den sofortigen Wiederaufstieg immer mehr schwinden. Wenn genügend Wechselspielerinnen zur Verfügung standen, konnten die VfL-Frauen durchaus ihr spielerisches Potenzial andeuten. Deshalb sollte der fünfte Rang in der Abschlusstabelle auch nicht als Enttäuschung angesehen werden, mehr war wohl unter den geschilderten Umständen in der Saison 2016/17 nicht möglich.

Vorn zog an der Tabellenspitze der VfB 1999 Bischofswerda (1./40:4) souverän seine Kreise und wehrte alle Angriffe der Konkurrenz überzeugend ab. Der Vize SV Rotation Weißenborn (2./34:10) konnte seine Platzierung aus dem Vorjahr wiederholen und sich erneut als echte Spitzenmannschaft präsentieren. Die Frauen vom VfL Meißen (3./30:14) spielten beide Runden recht konstant und waren mit dem Weißenbornerinnen auf Augenhöhe. Mit einer beeindruckenden Steigerung in der Rückrunde spielte sich Aufsteiger USV TU Dresden II (4./26:18) noch in die Spitzengruppe. Zur Saisonhalbzeit lag die TU mit 8:14 Zählern noch in der Abstiegszone.

TSV Dresden (6./23:21), der zweite Neuling HC Rödertal III (7./21:23), SG Klotzsche (8./20:24) und Burgstädter HC (9./19:25) bilden praktisch das ungefährdete Mittelfeld der Tabelle. Während TSV, Rödertal und Burgstädt bereits nach der Hinrunde in dieser Region angesiedelt waren, befreite sich Klotzsche mit einer starken Rückrunde noch rechtzeitig von allen Abstiegssorgen.

Der SV Koweg Görlitz II (10./11:33) musste wie die HSG Weißeritztal (11./8:36) und der HSV Weinböhla (12./8:36) permanent um den Klassenerhalt bangen. Bei Görlitz und Weißeritztal nicht überraschend, bei Weinböhla dagegen schon. Die HSV-Frauen hatten sich vorgenommen, ganz oben mitzuspielen und das ging gründlich daneben. Weißeritztal meldete nicht wieder für die Verbandsliga, so hatte Weinböhla als Schlusslicht plötzlich die Chance, in zwei Entscheidungsspielen gegen den letzten der Weststaffel BSC Victoria Naunhof die Verbandsligazugehörigkeit zu sichern. Das Heimspiel ging für den HSV verloren, im Rückspiel in Naunhof siegte Weinböhla dann mit der größeren Tordifferenz und spielt damit auch kommende Saison weiter Verbandsliga.

zur Startseite