Das Uhrenmuseum feiert Geburtstag Seit zehn Jahren besitzt Glashütte ein Haus, das einmalig ist. Doch das wissen noch nicht alle.

Museumsleiter Reinhard Reichel und Anke Johne bereiten die neue Sonderausstellung vor, in der die Gründung der Deutschen Uhrmacherschule vor 140 Jahren beleuchtet werden soll. Eröffnet wird diese Schau Anfang Mai. © Frank Baldauf

Glashütte. Wer durch das Uhrenmuseum spaziert und Museumsleiter Reinhard Reichel zuhört, staunt nicht nur über die ausgestellten Uhren, die in den Vitrinen liegen. Sondern auch über die Einrichtung. Schließlich ist sie schon ein paar Jahre alt. Dass fast alles wie neu wirkt, liegt nicht nur am umsichtigen Verhalten der Besucher, sondern an der Museumsleitung, die regelmäßig alles auf Vordermann bringt. In diesem Jahr habe man sich besonders viel Mühe gegeben, sagt der Museumschef.

Angebote für Gäste des Uhrenmuseums







Schließlich steht im Mai eine große Feier an: Denn vor genau zehn Jahren zog das Uhrenmuseum von dem kleinen Gebäude auf der Emil-Lange-Straße in den Prachtbau an der Hauptstraße, der ursprünglich für die Deutsche Uhrmacherschule gebaut wurde. Glashütte erhielt ein Museum, das einmalig in der Region ist. Und davon haben sich schon viele überzeugt. Allein im letzten Jahr kamen 32 500 Besucher. „Für uns war es ein gutes Jahr“, sagt Reichel.

Im Vergleich zu den Vorjahren kamen aber weniger. 2013 und 2014 zählte das Museum 35 000 Besucher, 2015 und 2016 waren es 38 000. Der Museumsleiter hat für den Rückgang zwei Erklärungen: Zum einen lief es 2017 generell in Museen nicht gut. Auch andere hätten nicht so gut abgeschnitten. Einen anderen Grund sieht er in der Sonderausstellung, in der die Rechenmaschinen im Mittelpunkt standen. Das war ein Thema, zu dem viele keinen Bezug mehr hatten. „Die Produktion lief vor 50 Jahren aus.“ Deshalb gibt es auch nur noch wenige Zeitzeugen. Auch eingefleischte Uhrenfans fühlten sich offenbar nicht angesprochen, obwohl es zwischen Uhren und Rechenmaschinen Ähnlichkeiten gibt. Trotzdem sei es richtig gewesen, dass das Museum auch dieses Thema Glashütter Industriegeschichte beleuchtet hat. Denn das Museum hat Besucher begrüßen dürfen, die nur wegen dieser Ausstellung kamen. In diesem Jahr wird sich das Museum in den beiden Sonderausstellung den Uhren widmen. Die gegenwärtig gezeigte Sonderschau zu 125 Jahren Union Glashütte wird noch bis zum 2. April zu sehen sein. Hier ist es gelungen, den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart zu schlagen, sagt Reichel. Denn die Marke wurde schon vor Jahren wiederbelebt und ist erfolgreich. Und das zieht Besucher an.

Die nächste Sonderausstellung wird sich zwar auch um Uhren drehen, allerdings nur indirekt. Denn das Uhrenmuseum würdigt die Deutsche Uhrmacherschule. Diese Lehranstalt wurde vor genau 140 Jahren gegründet. Sie bestand bis 1951 und war der Vorläufer der Ingenieurschule, an der noch viele studierten, die heute in den verschiedenen Uhrenfirmen arbeiten. Zunächst plante das Uhrenmuseum, beide Einrichtungen in einer Schau vorzustellen. Doch davon sei man abgerückt, sagt Reichel. Es gibt zu viele interessante Ausstellungsstücke. Deshalb konzentriert man sich zunächst auf die Uhrmacherschule. Das habe nur ein Manko. Es gibt wenig Zeitzeugen. Reichel hofft, dass trotzdem viele Besucher kommen. Denn es wird mehrere interessante Exponate geben. Einige sind über Umwege nach Glashütte gekommen. „Wir haben viele Schenkungen erhalten“, sagt Reichel.

Für 2018 hat der Museumsleiter einen Wunsch. Er möchte, dass noch mehr Bewohner aus dem Großraum Dresden nach Glashütte kommen. „Bis zu uns braucht man nur eine halbe Stunde.“

