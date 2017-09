„Das tut schon weh“ Dynamos verletzter Stürmer Pascal Testroet braucht vor allem Geduld – und bekommt moralischen Beistand.

Pascal Testroet konnte die Krücken in dieser Woche beiseitelegen. Trotzdem muss er weiter Geduld haben. © robert michael

Er wusste es sofort: Es ist etwas kaputt. Als der Mannschaftsarzt bei ihm war, stellte Pascal Testroet selbst die Diagnose. „Ich glaube, das war das Kreuzband.“ Aber nicht nur das ist gerissen nach diesem folgenschweren Zusammenprall von Dynamos Stürmer mit dem Duisburger Torhüter Marc Flecken im ersten Spiel der Saison. Auch das Innenband ist durch, der Meniskus beschädigt. „Es hat sich so angefühlt, als wäre der Fuß stehengeblieben, aber mein Oberschenkel weiter mitgeflogen“, schildert er die Situation in der Sendung „19:53 – der Dresdner Fußball-Talk“.

Zum Schillergarten kommt Testroet noch auf Stützen, doch die kann er nun beiseitelegen. Es ist ein wichtiger Schritt, vielleicht noch mehr für den Kopf als für den Heilungsprozess. Seit der Operation arbeitet der 26-Jährige mit Dynamos Physiotherapeuten drei bis vier Stunden täglich an seinem Comeback, vor allem Tobias Lange quält oder streichelt ihn. „Je nachdem, was gerade anliegt“, meint der Patient, der vor allem eines braucht: Geduld. „Ich weiß ja, dass es nicht in vier Wochen überstanden ist, sondern mich bis ins neue Jahr begleiten wird. Fußball ist mein Leben, ich vermisse ihn sehr.“

Die Gefahr, zu schnell zu viel zu wollen, kennt Sören Gonther. Er hatte sich 2012 als Profi beim SC Paderborn das Kreuzband gerissen und während der Reha gedacht: „Das fühlt sich doch gut an. Und dann haben wir etwas zu früh die Belastung zu hart gesteigert. Das hat mir den Rückschlag eingebracht.“ Der Verteidiger fiel dadurch drei Monate länger aus. Zuletzt fehlte er auch bei Dynamo, diesmal war es nur eine Bänderdehnung. Seit Donnerstag trainiert er wieder mit und ist „guter Dinge“, schon Sonntag in Regensburg wieder einsatzfähig zu sein.

Testroet wird die Partie auf jeden Fall am Fernseher verfolgen, am schwersten fiel ihm das beim ersten Spiel nach seiner Verletzung. „Es gibt einige Auswärtsspiele, auf die man sich besonders freut, und das auf St. Pauli gehört dazu“, sagt er. „Da habe ich schon extrem gelitten.“ Beim Aufwärmen trugen die Mitspieler extra T-Shirts mit der Botschaft an ihn: „Come back stronger“, komme stärker zurück. „Ich hatte wirklich absolute Gänsehaut, mir liefen auch ein paar Tränen runter.“

Am vorigen Freitag beim 1:1 gegen Greuther Fürth war der Angreifer zum ersten Mal wieder im DDV-Stadion. „Man hört die Mannschaftsaufstellung und ist nicht dabei. Das tut schon weh“, sagt Testroet. „Aber es hilft nichts, das ist eine schwierige Zeit, durch die ich durch muss.“ Mike Büskens hat 2005 eine solche Leidenszeit erlebt. Auch der frühere Schalker war zu Gast beim 19:53-Talk, für ihn ging es damals sogar ums Überleben. „Mein Problem war, dass ich bekloppt bin“, sagt der 49-Jährige. Was sich selbstironisch anhört, war plötzlich nicht mehr lustig. Trotz ständiger Schmerzen machte er nach seiner Profi-Karriere weiter als spielender Co-Trainer bei Schalkes zweiter Mannschaft in der 3. Liga – bis die Patellasehne im rechten Knie riss. Er wurde zehnmal operiert, bekam eine Darminfektion, fiel nach einer Blutvergiftung eine Woche ins Koma. „Ich verspüre einfach nur eine große Dankbarkeit, dass da oben jemand war, der gesagt hat: Junge, du kriegst noch eine Chance“, meint Büskens – macht Testroet Mut: „Pascal, du liebst dieses Spiel wie ich, und du wirst wiederkommen. Es lohnt sich, denn es ist das geilste Spiel, der schönste Beruf der Welt.“

Für Testroet geht es nun jeden Morgen darum, sich zu motivieren für die Übungen, die mit Fußball so wenig zu tun haben. „Ich muss fast alles wieder neu lernen, am Anfang konnte ich nicht mal mehr mein Bein heben“, sagt er – und verspricht den Physiotherapeuten: „Ich werde alles machen, was sie sagen.“ Eigentlich wollte er in dieser Saison wieder richtig angreifen, nachdem das erste Zweitliga-Jahr für ihn unrund gelaufen war: das erste Tor im ersten Spiel, Stammplatz verloren, Muskelfaserriss. Trotzdem mag er nicht von einem Seuchenjahr sprechen, immerhin ist er angekommen in der höheren Klasse, die man ihm zuvor bei Arminia Bielefeld nicht zugetraut hatte. Insgesamt drei Treffer waren – gemessen an seiner Einsatzzeit – auch eine ordentliche Quote.

Die wollte er ausbauen – und nun das. Jeder in der Kabine sehe das Feuer, meint Gonther. „Er brennt darauf, zurückzukommen. Das ist wichtig.“ Und er kann ihm mit seiner Erfahrung moralischen Beistand geben: „So eine Verletzung macht einen stärker. Zu mir hat jemand gesagt, nach einem Kreuzbandriss wirst du nicht schneller, aber wenn ich mir meine 30-Meter-Zeiten anschaue: Ich bin tatsächlich schneller geworden.“ Testroet lächelt. Er weiß, es geht vorwärts, jetzt sogar schon ohne Krücken.

