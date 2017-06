Das Treffen der Blaulichter Nach krankheitsbedingter Pause ist das L.O.B.T wieder da - und die Energiefabrik Knappenrode bietet die perfekte Kulisse.

Ralf Balke und Rainer Ingelhoff mit einem Lada-Streifenwagen der DDR-Volkspolizei. © Katrin Demczenko

Wer Samstagvormittag nach Dresden fuhr, dem kamen auffallend viele Oldtimer entgegen, meistens Feuerwehren. Ihr Ziel war Knappenrode. Denn nach drei Jahren Pause fand es endlich wieder statt - das Lausitzer Oldtimer und Blaulichttreffen L.O.B.T. Hoyerswerda - und das Freigelände der über 100-jährigen Energiefabrik Knappenrode war der richtige Ort dafür. Martinshörner von Polizeiautos und Feuerwehren und der unverkennbare Sound von Zweitakt-Ottomotoren erfüllten die Luft, genau wie der Duft des Benzin-Ölgemisches, das darin verbrannt wird. In Pkw der ehemaligen tschechischen Firma Aero und der deutschen Firma DKW, in Trabant- sowie Wartburg-Modellen und vielen Oldtimer-Mopeds ist so ein Motor verbaut. Das trifft auch auf den roten Aero 30 Roadster zu, der 1932 in der Prager Firma hergestellt worden war. Heute gehört der Roadster Bodo und Yvonne Maeder aus Dreiweibern, Mit dem Kauf dieses Autos erfüllten sich beide einen Traum, den sie auf Oldtimertreffen ausleben. Besonders der Ehemann liebt als gelernter Feinmechaniker schon seit seiner Jugend alte Technik, an der er gern bastelt. Früher schraubte er an einem Moped, jetzt an seinem Sportwagen. Um komplett in die Vergangenheit einzutauchen, tragen Maeders die zu ihrem Auto passende schicke Garderobe der 1930er Jahre. „Knickebockerhosen fehlen mir aber noch“, erklärte der Ehemann seine nicht ganz stilechten Jeans. Eine besondere Fahrt erlebte er, als er darin ein junges Paar von Hoyerswerda zur Jakubzburg Mortka zur Bikerhochzeit chauffierte.

Die IFA-Freunde Trebus e.V. waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen der DDR-Polizei gekommen, die das Vereinsmitglied Ralf Balke vorstellte. Er zeigte einen mit Kripo-Technik ausgestatteten Wartburg, einen Barkas B 1000, ein Funkkrad (Funkkraftrad) und zwei Lada-Streifenwagen. Ein Lada-Niva gehört ihm selbst und mit dem PKW war er schon 2013 bei dem Hoyerswerdaer Oldtimertreffen. Weil es ihm gefallen hat, ist er nun mit seiner Familie hergekommen. Rainer Ingelhoff aus dem Trebuser Verein gehört der Lada 1500. Er erzählte, dass er das Fahrzeug 2011 in Dessau erstanden hat und einiges investieren musste, um es in einen originalgetreuen Zustand zu versetzen. Der Senior ist schon immer ein Freund alter Technik und stuft historische Fahrzeuge als erhaltenswerte Güter ein. Da in Trebus bei Fürstenwalde auch Feuerwehrfahrzeuge und viele Alltagsgegenstände aus der ehemaligen DDR in einem Museum präsentiert werden, hatte der Verein außerdem ein 1973 gebautes W50-Tanklöschfahrzeug mit nach Knappenrode gebracht.

Das Freigelände der Energiefabrik ist der richtige Ort für L.O.B.T., sagte Frank Siebert, der Vorsitzende des Polizeihistorik Hoyerswerda e.V. Sein Verein organisierte die Veranstaltung erstmals mit dem Sächsischen Industriemuseum zusammen. Er sprach von ca. 200 Oldtimern und Einsatzfahrzeugen, die sich präsentierten. Etwa 2000 Gäste besuchten das samstägliche Ereignis. Zu diesem gehörte auch eine Feuerwehrchallenge zwischen Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr Hoyerswerda und erwachsenen Besuchern sowie der Prämierung des schönsten Oldtimers und Einsatzfahrzeuges. Und selbstverständlich gab es für die Teilnehmer eine große Ausfahrt, bei der im Gegensatz zu Alltag mit Blaulicht und Sondersignal gefahren werden durfte. Ob das Blaulichttreffen 2018 wiederholt wird, steht noch nicht fest. Wenn das aber geschieht, ist der Ort wieder die Energiefabrik, sagte der Vereinsvorsitzende.

