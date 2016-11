Das Trauerspiel im Landkreis hat ein Ende Der Kreistag hat den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Alle Fraktionen rechneten mit dem Landrat und seinem Amt ab.

Landrat Michael Geisler (CDU) wurde bei der Haushaltsdebatte heftig kritisiert – vor allem auch aus den eigenen Reihen. © Daniel Förster

Freital/Pirna. Traditionell nutzen der Bundestag und Landesparlamente Haushaltsdebatten für eine generelle Kritik an der Regierung. Dass so etwas in besonderen Zeiten auch im Landkreis funktioniert, demonstrierten die Kreistagsfraktionen am Montagabend auf dem Pirnaer Sonnenstein.

In der Tat gab es Redebedarf zu dem rund 280 Millionen Euro umfassenden Kreishaushalt – für das laufende Kalenderjahr. Fast 19 Millionen Euro neue Schulden nimmt der Landkreis in diesem Jahr auf, um allen Aufgaben gerecht zu werden.

Im Juni legte die Verwaltung dem Kreistag mit acht Monaten Verspätung den Entwurf erstmals vor. Dann wollte Landrat Michael Geisler (CDU) im Sommer die Kreisumlage, die die Kommunen bezahlen, erhöhen, um mehr Geld zur Verfügung zu haben. Dagegen wehrten sich die Bürgermeister. Im September mussten der langjährige Leiter des Jugendamtes und der Kreiskämmerer ihre Hüte nehmen.

Dass der Haushalt am Ende des Jahres doch noch beschlossen wird, war vor allem Formsache. In den Ausschüssen waren bereits alle Änderungswünsche besprochen worden. Ursprünglich sollte das wichtige Papier auch schon Ende September verabschiedet werden. Doch ein Formfehler des Landratsamtes hat noch einmal sechs Wochen Zeit gekostet.

All das bekam der Landrat am Montagabend noch einmal zu hören. „Dieser Haushalt ist ein Armutszeugnis“, sagte etwa Verena Meiwald, die Fraktionsvorsitzende der Linken. „Die Verwaltung kann ohne Haushalt arbeiten, die freien Träger können aber nicht ewig auf eigene Rechnung wirtschaften und hoffen, dass irgendwann Geld vom Kreis kommt.“ Christoph Fröse (Freie Wähler) sagte, dass Verwaltung und Kreistag im kommenden Jahr effektiver zusammenarbeiten müssten. Und Uwe Steglich (FDP) hofft, dass bald wieder ein Vertrauensverhältnis zwischen Kreistag und Verwaltung bestehen wird.

Besonders auffällig war die heftige Kritik, die der Sebnitzer Oberbürgermeister und CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Mike Ruckh, an seinem Parteifreund Geisler übte. „Der Haushalt läuft aus dem Ruder, die Flüchtlingskrise, die in diesem Jahr so nicht eingetroffen ist, kann dafür nicht als Erklärung herhalten.“ Andere Kreise seien da viel besser.

Das sagt auch die Landesdirektion Sachsen, die nun als Aufsichtsbehörde den Haushalt noch bestätigen muss. „Es kommt bei den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen nur selten dazu, dass der Haushalt erst am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres beschlossen wird“, so ein Sprecher der Landesdirektion.

Der so gescholtene Landrat entschied sich – sichtlich bedient – am Ende der Sitzung zu einem Statement. „Natürlich bin ich verantwortlich. Wenn jemand meint, dass ich dem nicht gerecht werde, kann er mir das gerne sagen.“ Erst habe es eine Reihe von Fehleinschätzungen im Landratsamt gegeben, im September kam der Formfehler dazu. Im Hinblick auf die beiden Ex-Mitarbeiter sagte Geisler: „Ich treffe Personalentscheidungen und bitte auch, diese zu akzeptieren.“

Während das Landratsamt im September versäumte, den Haushaltsentwurf fristgerecht auszulegen, warteten die freien Träger immer noch auf Zuwendungen. Denn zurückhalten kann der Landkreis nur seine freiwilligen Leistungen, etwa in der Jugendförderung, nicht die Pflichtaufgaben. Geld für freiwillige Leistungen fließt aber erst, wenn der Haushalt rechtskräftig ist.

