„Das Training hält mich jung“ Manfred Dathe betreut die jüngsten Fußballer beim BC Hartha. Doch nicht nur als Trainer engagiert er sich.

Manfred Dathe und der BC Hartha, das passt seit 1959 gut zusammen. Zunächst war er als Spieler aktiv, später als Trainer und Funktionär. In der kommenden Saison betreut die erste Mannschaft der E-Junioren. © André Braun

Seine Augen leuchten, wenn er von seinen kleinen Fußballern erzählt. „Das Training hält mich jung“, sagt Manfred Dathe, der seit 2008 die jüngsten Fußballer beim BC Hartha betreut, und auch deshalb beim „Fußball-Spezial“ der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert ist.

Der 72-Jährige hat in der gerade abgelaufenen Saison gemeinsam mit Steffen Ziller die F-Junioren trainiert. Im neuen Spieljahr wechselt er mit der Mannschaft in die Altersklasse der E-Junioren. „Mir ist wichtig, dass die Kinder nicht nur vor dem Fernseher oder dem Computer sitzen“, sagt Dathe. Er könne sich auf die großzügige Unterstützung der Eltern verlassen. „Und ich selbst bleibe dabei fit, auch geistig“, sieht der rüstige Rentner einen weiteren positiven Aspekt seines Engagements.

Vor reichlich drei Jahren schien es fast so, als müsste er sein Traineramt an den Nagel hängen. „Wir wollten über den Jahreswechsel 2013/2014 in den Urlaub fliegen, doch ich hatte Schmerzen und ging zum Arzt. Es stellte sich heraus, dass sich in einer Niere ein Tumor gebildet hatte. Deshalb wurde die Niere am 6. Januar 2014 entfernt“, berichtet Manfred Dathe von diesem einschneidenden Erlebnis. Doch er hatte Glück im Unglück. Eine Chemotherapie war nicht erforderlich. Nach dem Krankenhausaufenthalt ging er zur Reha und konnte bald danach wieder beim Training dabei sein.

Angefangen hat die sportliche Laufbahn des gebürtigen Waldheimers als Handballspieler. „Mit 14 Jahren kam ich nach Hartha und ging zum Fußball, damals noch bei der BSG Fortschritt Hartha. Bis zum Alter von 27 Jahren habe ich aktiv gespielt, danach ging es gesundheitlich nicht mehr“, sagt Manfred Dathe. Als Nachwuchstrainer war Dathe von 1972 bis 1987 tätig, ehe er berufsbedingt dieses Amt abgeben musste.

Danach übte er verschiedene Funktionen aus, war unter anderem Jugendleiter, Abteilungsleiter und von 1999 bis 2004 Präsident des BC Hartha. Heute arbeitet er noch als Beisitzer im Vereinsvorstand mit. Im ehemaligen Leipziger Fußball-Verband fungierte Dathe mehr als 15 Jahre als Vizepräsident. Für seine ehrenamtlichen Funktionen hat er eine ganze Reihe von Auszeichnungen erhalten.

Für Manfred Dathe gibt es aber nicht nur den Sport. Er weiß, dass die Familie wichtig ist. Zusammen mit seiner Frau Karin unternimmt er gern Reisen. In den vergangenen Jahren sind das vor allem Schiffsreisen gewesen. „Aber wir haben auch schon gemeinsam Biathlonwettbewerbe besucht“, so Dathe. Sein Sohn Frank hat von ihm die Spielplanung der Alten Herren des BC Hartha übernommen, Tochter Bärbel wohnt mit ihrer Familie Baden-Württemberg.

