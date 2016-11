Das Torhaus in der Pizzeria Der Wildenhainer Stadteingang kann nicht mehr im Grundriss nachgepflastert werden.

Peter Schultz pflastert hier den Randbereich der Berliner Straße. © Brühl

Das historische Wildenhainer Tor hat einst in der Pizzeria Vecchie Mura (Alte Mauer) gestanden. Es war eines von vier Torhäusern. Natürlich stand damals die Pizzeria noch nicht. Doch weil die Gegebenheiten heute so sind, kann die Stadt den alten Grundriss nicht mit farbigen Steinen im Pflaster andeuten, wie auf der Naundorfer Straße. Sie will stattdessen die frühere Zwingermauer andeuten und eine Informationstafel zum Wildenhainer Tor aufstellen lassen.

Der genau Textlaut wird noch mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Zwölf Meter hoch und bis zu drei Meter breit umringte der Wall noch vor 200 Jahren die Innenstadt. Im Garten der Osteria an der Ecke zur Schubert-Allee, im Innenhof der Berliner Straße 20 bis 24 und an der Schubertallee sind noch Teile der Mauer erhalten.

