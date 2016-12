Das Tier im Mann Mr. Leu lässt es im Kurländer Palais krachen. Jenseits der Bühne ist der Musiker kaum wiederzuerkennen.

Musikalischer Kraftakt auf der Klaviatur: Mr. Leu kann nicht stillhalten. Im Hilton Hotel muss er sich kurz an den Flügel im Foyer setzen. © Sven Ellger

Es war die passende Stimmung. Damals am Klavier, als Vater und Sohn Glenn Miller spielten. „Der Song ,In the Mood‘ war das erste Stück, das ich gelernt habe“, sagt Mr. Leu. Damals. Als er noch Rainer Leupold hieß und gerade sechs Jahre alt war. Ein Steppke im Rheingau, zu dessen Freizeit bald auch Trompete und Blaskapelle gehörten, wie der Wein zum Rhein.

In dieser Gegend ist er aufgewachsen: „ländlich aber kulturell ambitioniert“, sagt der 47-Jährige. Sein Vater, Ingenieur von Beruf, interessierte sich sehr für Kultur. „Ich denke, er hätte auch gern gemacht, was ich tue.“ Ein Leben auf den Bühnen des Landes mit allem, was dazugehört: künstlerische Erfüllung, Probendisziplin selbst und ständig, Schabernack im Rampenlicht. Zurzeit ist er im Kurländer Palais zu erleben. Gemeinsam mit seiner Partnerin Miss Evi und Artisten präsentiert er die Show „Cabaret im Palais“.

Seinen Weg hat Rainer Leupold früh eingeschlagen. Als Schüler spielte er in verschiedenen Bands. Rock und Blues, bis er das erste Mal Tom Waits hörte. „Das war in Norwegen, da bin ich als 18-Jähriger mit Freunden hingetrampt“, erzählt der Musiker. In einer Herberge gab es einen Kassettenrekorder und das Waits-Album „Rain Dogs“ auf Band. „Wir waren echt geflasht!“ Eine geistige Heimat nennt er die Musik heute, etwas, wonach er immer gesucht hat. „Vor allem die Liebeslieder finde ich großartig – extrem kitschig, sodass sie schon gar nicht mehr kitschig sind.“ Statt Worte dafür zu suchen, singt Rainer Leupold sie lieber selbst.

Damit begann er vor 30 Jahren in der kleinen norwegischen Hütte. „Nach dem ersten Lied, das ich nachsang, war ich heiser“, erinnert er sich. Doch alles eine Frage der Übung. Inzwischen ist er mit seinem Tom Waits-Programm erfolgreich und war damit auch schon auf der Schlössernacht zu erleben. Da besteigt er sein Klavier, spielt kopfunter und landüber, greift tönend nach dem Publikum und läuft Marathon auf der Klaviatur.

Zwischen Begrüßung und Applaus aber sitzt ein stiller Mann am Bistrotisch. Abwartend und scheinbar unsicher. Ein bisschen zu groß für die Enge des Lokals. Was soll er erzählen? Wen interessiert’s? Dass er die Evi bewundert hat, die starke Blondine, die nie blond war, aber so unfassbar souverän? Sie sang von einer Mainzer Bühne aus zu ihm, noch bevor sie Rainer in einem Hinterhaustheater wahrnahm. Dort trat auch er auf, mit verschiedenen Musikern. „Ich war ein Kunststudent mit Birkenstock und Nickelbrille.“ Und Miss Evi? Eine gestandene Künstlerin mit 20er-Jahre-Programm, deren Stimme und Erscheinung den jungen Musiker faszinierte.

Und auch sie hob die Augenbraue. Denn während eines Sommerfestes erlebte sie statt des Schwärmers einen echten Bühnen-Zampano. Das Tier nennt sie ihn inzwischen – als Bühnenpartner und ihren Mann. Seit 20 Jahren sind die beiden ein Paar, haben in der Urmutter der Dinnershows, dem Pomp Duck and Circumstance, gelernt, was gute Unterhaltung braucht, haben Familie gegründet und nach und nach ihre eigenen Programme entwickelt.

Zum Ensemble, mit dem sie gerade in Dresden gastieren, hat bis zum vergangenen Jahr ein guter Freund und Kollege gehört: der Schlagzeuger Michael Clifton. „Er ist meine engste Verbindung zu Dresden“, sagt Mr. Leu. Mit ihm und anderen West-Musikern war Rainer Leupold in den 80er-Jahren in den Jazzclub Tonne in der Ruine des Kurländer Palais eingeladen. „Wir haben uns verfahren und kamen viel zu spät in Dresden an. Aber das Publikum hat auf uns gewartet, und wir spielten eine Session, an die wir uns bis heute erinnern.“

Jahrzehnte später führte „Cabaret“ die Freunde ins inzwischen sanierte Palais. Doch Michael Clifton litt bereits schwer an Krebs. „Er wollte unbedingt die Premiere spielen und war die ersten beiden Vorstellungen dabei“, sagt Rainer Leupold. Drei Wochen später starb der Musiker. „Jetzt tragen wir seinen Spirit weiter.“

Nächste Vorstellungen „Cabaret im Palais“, Kurländer Palais: 29./30./31. Dezember; 6./7. Januar, Telefon 4219990

