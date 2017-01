Das Telefon liegt immer am Bett Meteorologe Karl Gabl ist ständig auf Anrufe von Extrembergsteigern vorbereitet. Honorar wollte er nur in einem Fall.

Ein Wettergott will Karl Gabl gar nicht sein. Genau dafür halten den Professor aber viele Bergsteiger. Fast alle namhaften Extremkletterer klingelten schon bei „Charly“ in Innsbruck oder St. Anton an, wollten genaue Ferndiagnosen vom Berufsmeteorologen. In mindestens acht von zehn Fällen hat der 70-jährige Tiroler recht, sagt weltweit meist die exakten Wetterfenster über mehrere Tage voraus.

Er ist ein alter Bergsteiger – also ein sehr guter. Eher vorsichtig versuchte er sich an hohen Bergen, sogar an zwei Achttausendern – am Cho Oyu und an der Shisha Pangma. Rechtzeitig kehrte er jedes Mal beim entscheidenden Gipfelgang um, kam mit Erfrierungen an den Händen relativ glimpflich aus der Todeszone zurück.

Am Noshak (7 492 m), Afghanistans höchstem Berg, gelang ihm 1970 mit der Expedition des Akademischen Alpenklubs Innsbruck eine Skiabfahrt, die zehn Jahre Höhen-Weltrekord war. Heutige Routen hält er „für anspruchsvoller, ausgesetzter, steiler“. Klingt nach großem Respekt für den Alpinismus dieser Tage. „Ich war nie der Tausendsassa am Berg, habe auch immer an die Familie gedacht.“

Trotz Bergsehnsucht und allem Höhenrausch: Karl Gabl sieht sich im Rückblick als relativ ängstlich am Berg und demütig. „Ich weiß, dass die Natur weder deinen Titel kennt noch deine Kenntnisse“, ist eine seiner Erfahrungen, über die er im Interview mit der Sächsischen Zeitung erzählt. „Die Natur schlägt zu, und wenn du noch so erfahren bist. Wenn die Lawine groß genug ist, nützt dir das alles nichts.“ Und er wird drastisch deutlich: „Selbst wenn der Papst zum Gipfel will, muss er eine Leistung bringen. Und dennoch nützt ihm sein Amt nichts, wenn die Natur zuschlägt.“

Als Wissenschaftler kennt er die ungeheuerliche Macht mancher Wetterphänomene, die Wucht und Urgewalten, die freigesetzt werden können. „Wenn ich die Energieseite des Wetters betrachte, dann ist der Mensch nur eine Mikrobe“, versucht er einen Vergleich. „Da ist Überheblichkeit nicht angebracht. Ein menschliches Leben ist bei einer Klimabetrachtung lediglich eine Zehntelsekunde.“

Und doch stellt sich der Naturliebhaber den elementaren Mächten. Er wagt Prognosen über das Wetter, auf die sich Alpinisten fast immer verlassen können. Schuld an dieser Berufung ist seine Cousine, die in jungen Jahren in einer Lawine starb. Es war ein Tod, der ihn am meisten traf von den inzwischen 25 Menschen aus Gabls Verwandtschaft, Nachbarschaft und Umfeld, die ihr Leben in der weißen Hölle verloren.

Er selbst wurde zweimal verschüttet und vergisst die Bilder nicht, als er unweit seines Elternhauses fünf junge Schweden tot bergen musste. „Das Blut war noch in ihren Gesichtern“, sagt er, „das sind Bilder, die sich einbrennen. Auch deshalb habe ich mich immer engagiert, wenigstens etwas zur Vorbeugung beizutragen.“ Er brachte ein Lawinenhandbuch heraus, machte sich in der Ausbildung beim Lawinenschutz und bei der Rettung einen Namen.

Und er kann mit seinen Vorhersagen warnen oder helfen. Der italienische Extrembergsteiger Simone Moro, dem als Einzigem vier Winterbesteigungen von Achttausendern gelangen, sagt über Gabl: „Er ist wie ein zusätzliches Expeditionsmitglied, immer dabei.“ Seit 2003 bekommt Moro Prognosen von Gabl. „Ein schönes Kompliment“, sagt der Wetterexperte, der sich wie ein Vater der Kletterer fühlt. „Es könnten vom Alter alles meine Kinder sein. Und Eltern sind immer vorsichtig, geben gerne einen Rat, leiden mit ihren Kindern.“

Der Wetterprofi ist jederzeit auf Anfragen aus aller Welt vorbereitet. Das Telefon liegt deshalb auch nachts neben seinem Bett. Mitunter steht er zu nachtschlafenden Zeiten auf und schaut nach, welche Daten die Wetterballone melden. „Manchmal spüre ich Unruhe und will mich dann vergewissern, ob noch alles stimmt.“ Für seine Prognosen nutzt er verschiedene Modelle – zum Beispiel das europäische und das amerikanische. Die können in unterschiedliche Vorhersagen münden. „Wenn ich jemanden berate, sage ich dann natürlich, dass es verschiedene Varianten gibt“, sagt Gabl und gibt zu, dass ihn die Angst vor Fehlprognosen ständig begleitet. Das ist sein Berufsrisiko, mit dem er lernte umzugehen.

Seine Wetterberichte für Expeditionen sind prinzipiell kostenlos. „Ich will kein Geschäft damit machen“, lautet seine Maxime „weil ich keine 100 Prozent Sicherheit garantieren kann. Und ich behalte so meine Freiheit. Oder soll ich der Witwe mit zwei kleinen Kindern eine Rechnung schicken, deren Mann ich eine Prognose gestellt hatte? Auch wenn das Wetter gepasst hätte, kam er trotzdem am Gasherbrum ums Leben.“ Und Gabl gibt sofort eine Antwort darauf: „Nein. Ich habe diesen Service immer als eine Leistung im Rahmen des Alpenverein-Wetterdienstes gesehen.“

Das brachte ihm nicht nur Freunde, da andere Wetterdienste kommerzielle Interessen haben. Karl Gabl bietet eine spezielle Lebenshilfe für Menschen in Extremsituationen an. Punkt. Nur ein einziges Mal bat er um ein Honorar – von Gerlinde Kaltenbrunner, die als erste Frau der Welt alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff bestieg. Seine Landsfrau war ihm mit strahlendem Gesicht begegnet, ihre Frische provozierte einen Honorarvorschlag: Prognose nur gegen ihre Faltencreme. Und es lässt sich ahnen, wie in Gabls Gesicht dabei die Augen blitzten und Falten wie Fältchen ihr Eigenleben führten. 50 sollen es sein, sagt er und seine Lachkerben formieren sich. Seine angebliche Falten-Inventur passt zu den 50 Gipfeln über 5 000 Meter, die er weltweit bestiegen hat.

Ein Weltrekord im Verirren

Der Wissenschaftler und Bergführer kann über sich lachen. Natürlich ist auch er schon im Kreis gegangen, ungewollt, klar. Seine Gruppe hatte einen Vulkan in Bolivien bestiegen. „Oben hatte es sackfinster geschneit, wie wir Österreicher sagen“, erzählt er. „Dort habe ich vielleicht sogar einen Weltrekord im Verirren aufgestellt.“ Sie stiegen in die falsche Rinne ab, was am Vulkanfuß harte Konsequenzen hatte. Sie waren gut 30 Kilometer vom geplanten Treffpunkt entfernt gelandet. Zur Strafe musste Karl Gabl zum ursprünglichen Treffpunkt rennen, „ich war ja der Leiter und verantwortlich für alles“.

Womöglich erzählt der Wetterexperte solche Geschichten auch, um nicht den Eindruck zu erwecken, er sei unfehlbar. Aber die Garde der Extremkletterer vertraut weiter auf seine Prognosen. So viel Gutes hat er schon bewirkt. Für den Meteorologen sind sie alle weiter seine Freunde. Und das Telefon liegt nachts empfangsbereit neben „Charlys“ Bett.

