Das tägliche Verkehrschaos An der Glückauf-Grundschule in Freital wird es jeden Morgen gefährlich. Daran sind nicht nur Elterntaxis schuld.

Normalerweise ist die Straße der Stahlwerker in Zauckerode eine ruhige Anliegerstraße. Kurz vor Schulbeginn an der Glückauf-Grundschule ändert sich das. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Auf einmal wird die sonst ruhige Anwohnerstraße zur Hauptverkehrsstraße. Kurz vor dem Schulstart um 7.50 Uhr reiht sich in der Straße der Stahlwerker in Freital-Zauckerode ein Auto ans andere. Das Ziel der Autofahrer: die Kinder sicher und schnell in die dortige Glückauf-Grundschule zu bringen.

Dass es dabei immer wieder zu teils gefährlichen Situationen kommt, kann Dietmar Schunk aus seiner Wohnung heraus täglich beobachten. Er hat sich mit dem Problem an die Sächsische Zeitung gewandt. Viele Mütter und Väter parken widerrechtlich in Einfahrten. Sie blockieren die zwei Behindertenparkplätze, die es direkt gegenüber der Schule gibt. Oder sie stellen sich einfach mitten auf die Straße. Dazwischen müssen Kinder die Straße kreuzen. Vor allem zwischen eilig ein- und ausparkenden Autos kommt es immer wieder zu Beinahe-Unfällen.

„Das nimmt Überhand“, sagt Schunk und meint damit das rücksichtlose Verhalten mancher Eltern – nicht nur am Morgen, sondern auch am Nachmuttag beim Abholen der Kinder. Das Kuriose in der Straße der Stahlwerker: Nur 50 Meter weiter gibt es meist noch freie Parkplätze. Außerdem gibt es eine Alternative zum Elterntaxi, die auch von vielen Schülern genutzt wird. Die Bushaltestelle der Linie C ist 150 Meter entfernt.

Die Situation vor der Glückauf-Grundschule ist kein Einzelfall. Ärger mit autofahrenden Eltern, die zum Abholen und Bringen ihrer Kinder den kürzesten und vermeintlich schnellsten Weg wählen, ist nicht neu. An der Grund- und Oberschule in Bannewitz muss der Verkehr vor dem Schulstart am Morgen sogar von Polizisten geregelt werden. In Freital wird häufig die Lessing-Schule als Problemstelle benannt. Fragt man die Polizei, dann werden die Eltern selbst als eine der Hauptgefahren für Kinder auf dem Schulweg genannt. Was kann man dagegen tun?

Anwohner Dietmar Schunk wünscht sich mehr Kontrollen des Ordnungsamtes in der Straße der Stahlwerker. Seiner Meinung nach lassen sich die vier Mitarbeiter, die die Stadt Freital für solche Kontrollen beschäftigt, viel zu selten blicken. „Es wird nichts unternommen“, sagt er. Das Rathaus widerspricht dem. „Kontrollen finden auf der Straße der Stahlwerker mehrfach pro Woche statt“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Dabei seien im vergangenen Jahr 64 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Dies sei im Vergleich zu anderen Straßen in Freital weder relativ wenig noch relativ viel. Die Stadt will die Situation auf der Straße weiter beobachten.

Sollten sich die Beschwerden von verschiedenen Seiten häufen, so Weigel, müsste man über bauliche Veränderungen auf der Straße oder andere Maßnahmen nachdenken. Außerdem könnten die Eltern mit Aushängen für die Einhaltung der Verkehrsregeln sensibilisiert werden. In der Schule ist die Parksituation seit Jahren Thema. Wie Anwohner Dietmar Schunk kann auch Schulleiter René Marth das Treiben vor dem Haus jeden Morgen beobachten – aus seinem Büro. „Wir können nur immer wieder an die Eltern appellieren“, sagt er. „Kurz vor Schulbeginn um 7.50 Uhr sind auch viele Kinder zu Fuß unterwegs. Gerade beim Rangieren der Autos wird es gefährlich.“ Laut dem Schulleiter hat sich das Problem in letzter Zeit verstärkt. „Teils aus Bequemlichkeit, aus einem Sicherheitsempfinden heraus oder auch, weil es vermeintlich schneller geht, fahren die Eltern ihre Kinder zur Schule.“

Marth sieht aber noch ein anderes Problem, das die Parkplatzsituation vor Ort verschärft. Direkt vor der Schule gibt es einen Parkplatz mit 13 Stellflächen, bei dem es sich laut Beschilderung um ein Privatgrundstück handelt und wochentags zwischen 6 und 18 Uhr nur für „Berechtigte“ nutzbar ist. Die Mitarbeiter der Schule nutzen diesen als Lehrerparkplatz. Wie das Rathaus mitteilt, ist die Stadt Eigentümerin der Fläche. Berechtigte seien Lehrer, Mitarbeiter der Schule und am Abend Nutzer der Turnhalle. Das Problem: Weil es sich um keinen öffentlichen Verkehrsraum handelt, können auch keine Knöllchen an Falschparker verteilt werden.

Marth beobachtet aber immer wieder, dass diese Parkplätze von Anwohnern blockiert sind. „Das hat zur Folge, dass meine Kollegen woanders nach einem Parkplatz suchen müssen.“ Das sorge für zusätzliches Chaos am Morgen vor Schulbeginn. Er schlägt deshalb vor, eine Schranke zu installieren, die zwischen 18 und 6 Uhr offensteht, jedoch zwischen 6 und 18 Uhr geschlossen ist und beispielsweise nur per Chipkarte zu öffnen ist. Außerdem könnte geprüft worden, ob der Parkplatz um einen Grünstreifen erweiterbar sei. Denn die Stellflächen reichen nicht für die 20 Lehrer, Sekretärinnen und weiteren Mitarbeiter des Hauses. „Aber das kostet natürlich alles Geld“, sagt Marth.

Die Stadt sieht keine schnelle Lösung für das Problem. Man könnte zwar Parkausweise verteilen und den Parkplatz nur für Autofahrer mit Parkausweis öffnen. Dann wäre auch das Verteilen von Strafzetteln möglich, so das Rathaus. Zugleich scheut die Stadt aber den Verwaltungsaufwand für das Verwalten und Erstellen der Ausweise. Ein Jahr sind solche Ausweise in der Regel gültig. Dann müssen neue her. Den Bau einer Schranke oder die Erweiterung des Parkplatzes hält die Stadtverwaltung für „nicht praktikabel“. Es sei nicht üblich, für alle Angestellten einen Parkplatz vorzuhalten.

