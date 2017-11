Das Städt’l rüstet sich für den Weihnachtsmarkt Seit drei Wochen bauen die Nieder Seifersdorfer ihren Markt auf. Das Programm steht – und auch die ersten Buden.

Rika Raabe, Veronika Spielmann, Regine Kollmann und der kleine Luis (von links) tackern Tannenreisig als Verzierung auf die Bretter, die zur Dekoration dienen. Kantorin Hannelore Schulz (blaue Jacke) leitet das Adventskonzert am Sonnabend in der Kirche. © Rolf Ullmann

Nieder Seifersdorf. Buden, Bühne, Krippe und Zäune werden aufgestellt und mit viel Tannenreisig geschmückt. Dazu treffen sich die Nieder Seifersdorfer nun bereits den dritten Sonnabend im Städt’l. Dort, wo der Markt stattfinden wird. An diesem Sonnabend, 14 Uhr, soll das Markttreiben beginnen. Vorher sind noch die Tannenbäume an Ort und Stelle zu bringen. „Weiterhin werden die Märchenwelt und die Ausstellungen in der Heimatstube und in der Kirche aufgebaut. Danach werden die Räume der Märchentante, das Backstüb’l, die Städt’l-Klause und die Alte Pfarre geputzt und weihnachtlich hergerichtet“, berichtet Roselies Nitsche als Vorsitzende des Heimatvereins. Das alles ist nur an den Sonnabend nicht zu schaffen, und so trifft man manches Vereinsmitglied und die Helfer des Heimatvereins auch nach Feierabend an.

Seit einigen Tagen weist der übergroße Weihnachtsmann aus Strohballen an der Hauptstraße darauf hin, dass zum ersten Adventswochenende wieder der Weihnachtsmarkt stattfindet. „Das Besondere an unserem Markt ist, dass er mit sehr viel Liebe ins Detail aufgebaut und durchgeführt wird“, betont Roselies Nitsche und ist dankbar für jede helfende Hand, schließlich passiert alles ehrenamtlich. Zum Programm sagt sie: Für die Kinder ist an beiden Tagen Kinderprogramm, ebenso besucht der Weihnachtsmann die Kleinen. Sie finden einen Märchenwald und einen kleinen Rummel vor. Die Märchentante lädt alle ein und im Backstüb’l können die Kleinen Plätzchen ausstechen. Im Pfarrhaus wird gebastelt. Die Erwachsenen finden Möglichkeiten zum Einkaufen, können den Chören und der Blasmusik lauschen oder sich zum Schwatz an den Glühweinständen oder in der Städt’l-Klause treffen. An beiden Tagen findet in der Kirche ein Konzert statt. Sonntag erfolgt 17 Uhr das Turmblasen. Zudem laden Ausstellungen in die Heimatstube und in die Kirche ein.

Das Markttreiben beginnt am Sonnabend, 14 Uhr, am Sonntag eine halbe Stunde später. Die Grundschüler führen Sonnabendnachmittag ihr Weihnachtsprogramm auf. Ebenso spielen Die Heideländer. Am Sonntagnachmittag sorgen Die Heidespatzen und die Feuerwehrblaskapelle Melaune für musikalische Unterhaltung.

Verkehrshinweis. Von Freitag, 9 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, ist das Städt’l für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Abzweig an der S 122 (Tischlerei Schmidt). Drei große Parkplätze sind ausgeschildert.

