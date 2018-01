Das Spöttertrio im Faktorenhof Am Sonnabendabend sorgt ein Kabarett für Lachen in Eibau. Diese und weitere Veranstaltungen bietet: www.sz-veranstaltungskalender.com

Am Sonnabend, ab 19 Uhr, gastiert das Kabarett Spötter-Trio mit dem Programm „Wildwest in Germany“ im Faktorenhof. Wildwest in Germany – sie lauern überall in der Prärie. Es gibt kein Entrinnen. Jede Flucht ist zwecklos. Egal ob Krankenkassen, Politiker oder Politessen, auf die Hilfe der Sheriffs können Sie da lange warten. Lassen Sie sich helfen, beim täglichen Überlebenskampf hier in Deutschland. Das Spötter-Trio hält tapfer zu Ihnen und sorgt dafür, dass die Schüsse der Gängsterbanden ordentlich nach hinten losgehen. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr, Einlass ist 18 Uhr, karten kosten 13,50 Euro.

