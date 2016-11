Das Spitzenspiel kann kommen Der HC Elbflorenz holt den achten Sieg und schickt eine Ansage an den Tabellenführer.

Wurfgewaltig: Arseniy Buschmann (M.) erzielte fünf Tore. © Matthias Rietschel

Und dieses war der achte Streich. Anders als für die frechen Lausebengel Max und Moritz aus der Feder von Wilhelm Busch ist für die Handballer des HC Elbflorenz nicht nach Nummer sieben Schluss.

Am Sonnabend legten die Schützlinge von Trainer Christian Pöhler vor 450 Zuschauern in der Ballspielhalle der Energieverbund-Arena nach: mit einem eindrucksvollen 34:19-Erfolg (18:7) gegen Aufsteiger HSG Hanau. Der achte Sieg in Folge. Tabellenplatz zwei. Das Ergebnis klingt gegen einen Liganeuling nicht übermäßig erstaunlich, erfährt aber durch die bisherigen Auswärtsauftritte von Hanau eine andere Einordnung. Die HSG unterlag beispielsweise vor einem Monat beim Tabellenführer Hildesheim lediglich mit 21:25 und vor zwei Wochen gegen den Tabellendritten TV Großwallstadt auch nur mit 22:26.

„Wir haben unseren Matchplan nahezu zu 100 Prozent umgesetzt, im Angriff sehr gefällig gespielt. Wir entwickeln uns stetig weiter“, sagte Christian Pöhler und meint damit neben der starken Trefferquote auch die flinke wie zupackende Abwehr. „Unsere hervorragende Beinarbeit, durch die wir viele Ballgewinne generieren konnten, war der Schlüssel zum Erfolg. Dadurch liefen unsere Konter super“, erklärt der 36-Jährige. Vor allem im ersten Durchgang ließ der Favorit seine Muskeln spielen, erlaubte den Gästen lediglich sieben Tore. Eine erstklassige Defensivquote des HC Elbflorenz. Auch offensiv lieferten die Hausherren teilweise herausragende Werte ab. Adrian Kammlodt, von Pöhler für den in der Vorwoche verletzten Nils Kretschmer (doppelter Bänderriss) aufgeboten, erzielte acht Treffer – bei nur knapp 30 Minuten Einsatzzeit. Tim-Philipp Jurgeleit mit sechs verwandelten Strafwürfen sowie Arseniy Buschmann (5) agierten ähnlich treffsicher, auch Torhüter Marcel Balster steuerte ein Tor zum Kantersieg bei.

Der liefert dem HC Elbflorenz (16:6 Punkte) ausgerechnet vor dem Spitzenspiel bei Eintracht Hildesheim eine Auffrischung des ohnehin gehörigen Selbstbewusstseins. Zumal Hildesheim beim 27:29 gegen die MSG Groß Bieberau/Modau die ersten Minuspunkte der Saison kassierte und nun 18:2 Zähler aufweist. „Das spielt uns zusätzlich in die Karten. Ob man mit einer Niederlage in so ein Spitzenspiel geht oder acht Siegen nacheinander, ist ein kleiner, aber feiner Unterschied“, glaubt Christian Pöhler.

Wobei der HC-Trainer ohnehin glaubhaft versichert, dass sein Team vor diesem Duell förmlich mit den Hufen scharrt. „Das ist für uns eine große Chance, den Saisonverlauf zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Und es ist in jedem Training zu spüren, dass die Mannschaft eine enorme Vorfreude auf die Partie entwickelt“, sagt Pöhler. „Alle wissen um die Bedeutung des Spiels, es wird vielleicht die härteste Auswärtspartie der Saison“, deutet der Coach an, sieht das Momentum aber derzeit eher auf Seiten seiner Truppe. „Wir agieren momentan mit einer ungeheuren Leichtigkeit. Aber man muss immer aufpassen, dass das nicht in Leichtfertigkeit umschlägt. Gegen Hanau haben wir 55 Minuten auf einem sehr, sehr hohen Level gespielt, gegen Hildesheim brauchen wir davon 60 Minuten“, warnt er.

Aber in seiner stets umgänglichen Art schickt er gleich noch eine diskret formulierte Kampfansage in Richtung Tabellenführer: „Es ist kein Geschenk, sich auf uns vorzubereiten“, sagt Pöhler und meint damit auch die Qualität in der gesamten Breite des Kaders. „Jeder, der reinkommt, bringt uns weiter. Ich glaube, kein anderes Team ist so breit aufgestellt wie wir“.

