Das singende, klingende Gotteshaus Musiker stimmen im Pirnaer St. Marien auf die Adventszeit ein – mit einem neuen und eher ungewöhnlichen Projekt.

Einen ganzen Nachmittag lang Musik gibt es am Sonnabend in der Marienkirche. Archivfoto: © Archiv: D. Förster

Die nach Zimt und Bratapfel schmeckende Zeit hält Einzug in Pirna: Am Freitag öffnet der Weihnachtsmarkt, am Sonnabend lichtelt es Am Plan. Erfahrungsgemäß werden viele Menschen zwischen beiden Orten hin und her pilgern, um den Duft der anbrechenden Adventszeit aufzusaugen. Auch die evangelische Kirchgemeinde möchte die Menschen auf das Weihnachtsfest einstimmen – mit Ruhe und Besinnlichkeit. Der Kirchenvorstand tüftelte an mehreren Ideen, wie der Auftakt wohl gestaltet werden könnte. Herausgekommen dabei ist ein neues, ungewöhnliches Projekt. Die Stadtkirche St. Marien verwandelt sich am 26. November, dem Vortag des ersten Advents, in ein musikalisches Haus. Wem im vorweihnachtlichen Trubel nach einer Pause dürstet, der kann am Nachmittag einen Moment innehalten und der Musik lauschen, die im Gotteshaus erklingt. Hektik und Geschenkehatz bleiben draußen.

Unter dem Motto „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ steht die Kirche ab 11 Uhr für jedermann offen, 13 bis 17 Uhr wird zudem zu jeder vollen Stunde die unterschiedlichste Musik erklingen. Das Besondere: Alle Künstler spielen ehrenamtlich und einzig aus der Freude heraus, die Menschen auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Für das Projekt konnte der Kirchenvorstand in erster Linie Musiker aus der Gemeinde gewinnen. So spielen Franck Micklisch und Friedemann Dörksen auf der Orgel, die Musikschule Sächsische Schweiz ist mit ihrem kleinen Blechbläserensemble unter der Leitung von Christoph Reiche dabei. Ebenso wird der Pianist Torsten Hüttenrauch gemeinsam mit der Sängerin Ina Jäkel musizieren. Und erst vor Kurzem sagte auch die Ausnahmesängerin Marion Fiedler zu, in St. Marien aufzutreten.

Das Programm zurück 1 von 3 weiter „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, Musikalische Impressionen in der Kirche, 26. November, 13 Uhr bis 17 Uhr, Stadtkirche St. Marien. Mitwirkende: Marion Fiedler (Gitarre, Gesang), Franck Micklisch (Orgel), Blechbläseremsemble der Musikschule Sächsische Schweiz, Friedemann Dörksen (Orgel), Ina Jäkel & Torsten Hüttenrauch (Gesang, Klavier). Eintritt: Der Eintritt ist frei, kommen und gehen ist zu jederzeit möglich.

Die Künstlerin ist in der Musikrichtung „Jazzpop“ zu Hause, spielt Gitarre und singt mit leiser, zarter und zugleich rauchiger Stimme. Marion Fiedler ist in Pirna keine Unbekannte, im vergangenen Jahr trat sie zum Stadtfest vor der Gruppe „City“ auf, und kürzlich war sie im „Kulturcafé M“ in Donna zu Gast. Im Sommer weilte sie zu einer mehrwöchigen Tournee in den USA, nun kommt sie zu einem kleinen vorweihnachtlichen Programm nach Pirna. Die Musiker spielen zwischen 30 und 40 Minuten lang, zwischen den Auftritten sind immer kleine Pausen geplant. Die Zuhörer können kommen und gehen, wie sie mögen. Der letzte Auftritt ist 17 Uhr vorgesehen, danach folgen Geläut und die traditionellen Turmbläser. Der Eintritt ist frei, die Kirchgemeinde würde sich über Spenden sehr freuen.

Der Kirchenvorstand hofft, dass er mit dem musikalischen Nachmittag in der Marienkirche den Weihnachtsmarkt und das vorweihnachtliche Treiben in Pirna um eine besinnliche und erbauende Facette bereichern kann.

zur Startseite