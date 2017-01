„Das sind wir Lutz schuldig“ Ende des Jahres hat er sich über einen großen Erfolg für den Heidenauer Modelleisenbahnverein gefreut. Jetzt ist Lutz Rossig gestorben.

Lutz Rossig war zehn Jahre Vorsitzender des Modelleisenbahnclubs. Er starb vergangene Woche im Alter von 58 Jahren. © privat

Immer mal wieder kam eine E-Mail, in der er sich entschuldigte, nicht gleich geantwortet zu haben. Er sei im Krankenhaus gewesen. Trotzdem ist sein Tod für alle unerwartet. Lutz Rossig ist am Mittwoch im Alter von 58 Jahren verstorben.

Rossig war seit zehn Jahren Vorsitzendes des Modelleisenbahnvereins Heidenau, dem er 1974 beigetreten war. Er kämpfte immer wieder für den Fortbestand des Vereins und arbeitete viele Stunden für den Modellbahnklub. Voriges Jahr stand der Verein auf der Kippe. Höhere Mietforderungen und sinkende Besucherzahlen gefährdeten die Zukunft. Lutz Rossig kämpfte und verhandelte und konnte schließlich melden: gerettet. Die Herbst-Ausstellung war hervorragend gelaufen. „Seit über fünf Jahren hatten wir nicht so viele Besucher“, sagte er im November und gönnte sich danach erst einmal ein paar Tage bei seiner Tochter in Bayern. Rossig war ein nach außen eher zurückhaltender und pragmatischer Mensch, er rückte mehr den Verein als sich selbst in den Mittelpunkt.

Seinem Erfolg und Vermächtnis fühlt sich nun der Verein verpflichtet. „Damit das Kämpfen um den Verein nicht umsonst war, sind wir Mitglieder uns einig, dass wir weitermachen und um den Erhalt des Modelleisenbahnclubs Müglitztalbahn kämpfen“, sagt Mandy Plachta. „Das sind wir Lutz schuldig.“ Rossig war ein enger Freund auch der Familie Plachta. „Wir alle bedauern den Verlust sehr und sind endlos traurig.“

Ab sofort führt Steffen Schäfer als Vorsitzender den Verein weiter. Bereits am Wochenende 18. und 19. Februar gibt es wieder Fahrtage. Die sind wichtig für den Verein, die Eintrittsgelder braucht er trotz städtischer Hilfe für die Miete. Im Oktober gibt es dann die 50. Ausstellung des Vereins. „Wir hoffen, dass unsere Ausstellungen und Fahrtage rege besucht werden, um den Erhalt weiter zu sichern und ein Stückchen Lebensinhalt von Herrn Rossig zu erhalten“, sagt Mandy Plachta.

Das hofft auch Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU), der den Tod Rossigs als tragisch bezeichnet und die Nachricht mit tiefem Bedauern aufgenommen hat.

Opitz wünscht sich wie viele, der Verein möge erhalten bleiben. In zwei Jahren wird er 70 Jahre und ist damit einer der ältesten in Heidenau. Dieses Jubiläum gebührend zu feiern, hatte sich Rossig gewünscht. Seine Mitstreiter werden ihm diesen Wunsch erfüllen. Lutz Rossig wird am 24. Februar in Dresden im Kreise seiner Familie und enger Freunde beerdigt.

