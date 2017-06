Das sind Erni und Bert Die mobilen Rasenmäher haben einen Namen. Sie sind nicht allein im Waldhotel Schellerhau.

Määäh-chtig niedlich: Die Ziegenjungs im Ahorn Waldhotel. © Privat

Schellerhau. Die beiden tierischen Urlaubsgäste im Ahorn Waldhotel in Schellerhau haben nun auch einen Namen. Sie sind ohnehin sehr brav und gehen, wie zu hören ist, abends schon von allein in ihr Ställchen. Nun können sie noch besser hören. Denn jetzt bekamen sie Namen und wurden auf Erni und Bert getauft. Das Hotel hatte in den vergangenen Wochen um Vorschläge gebeten. Viele Ideen gingen ein. Jetzt entschied das Los. Die beiden Zwergziegen-Jungs stammen wie auch zwei Kaninchen aus dem Wildpark Osterzgebirge, zu dem das Hotel eine enge Partnerschaft hat. Foto: privat

