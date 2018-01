Das sind die Vereine des Jahres

Dresden/Pirna. Zwölf aus 349: Das ist kein neues Lottospiel. So lautete die Aufgabe, die am Dienstag auf die Jury aus Vertretern der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und der Sächsischen Zeitung wartete. 349 Vereine waren für die Auszeichnung „Verein des Jahres 2017“ vorgeschlagen, fast doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Der Jury fiel es nicht leicht, unter so vielen engagierten Ehrenamtlichen eine Handvoll auszusuchen. In der Kategorie Soziales stehen die Interessengemeinschaft Kinderferien Hoyerswerda, die Pirnaer Aktion Zivilcourage, und der Verein Mission Lifeline aus Dresden als Preisträger fest. In der Kategorie Kultur sind es der Förderverein Geologie im Tharandter Wald, der Verein Naturbuschmühle aus Hauswalde/Großröhrsdorf und der Verein Serkowitzer Volksoper aus Dresden.

Beim Sport fiel die Wahl auf den Cheerleaderverein Dresden, den Fußballverband Westlausitz und die Königsteiner Volleyballgemeinschaft. Erstmals vergab die Jury zudem Preise in der Kategorie „99 Funken“. Unter diesem Namen steht die Crowdfunding-Plattform der Sparkasse im Internet. Gesucht wurden Vereine, die erfolgreich Spenden für ein gutes Projekt eingeworben haben. Die Auszeichnungen gehen an die Lebenshilfe Dresden, an den Förderverein mittelalterlicher Bergbau Dippoldiswalde und den Radeberger SV.

Wer welchen Platz in den einzelnen Kategorien belegt hat, wird erst bei der feierlichen Auszeichnung am 17. April auf Schloss Sonnenstein in Pirna verraten. Freuen können sich die Vereine auf bis zu 3 000 Euro. Bis dahin wird noch ein Publikumsliebling gewählt – dem winken zusätzlich 2 000 Euro. (SZ/dsz)

