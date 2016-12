Das sind die Veranstaltungen am 4. Advent

Türchenaktion in Reichenbach führt zu nicht alltäglicher Handwerkskunst Das letzte Adventstürchen wird an diesem Freitag um 18 Uhr in Reichenbach geöffnet. Es befindet sich an der Weißenberger Straße und bietet einen Blick in ein Atelier, in dem seit Kurzem nicht alltägliche Handwerkskunst angeboten wird.

Weihnachtsmarkt öffnet in Jauernick-Buschbach seine Pforten Der Hof des St. Wenzeslaus Stifts in Jauernick-Buschbach verwandelt sich am Wochenende wieder in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt. Am Sonnabend und Sonntag ist hier jeweils von 14 bis 19 Uhr für Unterhaltung und Angebote für Groß und Klein gesorgt. 15 Markthäuschen, Kinderattraktionen mit Basteln, Fahrgeschäft, Reiten, Märchenoma, Streichelzoo und das beliebte Lose-Wichteln stehen bereit. Am offenen Feuer und im Café können sich die Gäste aufwärmen. Am Sonnabend unterhalten die Posaunenbläser, die Kita-Kinder und der Himmelfahrtsverein die Zuschauer. Das Jugend-Show-Orchester, ein Zauberer und der Kirchenchor haben sich für Sonntag angesagt und auch der „bärtige Alte“ wird erwartet. Wer möchte, kann sich durch die katholische Kirche führen lassen und dem Orgelspiel zuhören.

In Groß Krauscha wird der Weihnachtsmann erwartet Am Sonntag ab 14 Uhr findet auch in Groß Krauscha gleich neben dem Gemeindeamt ein Weihnachtsmarkt statt. Neben den Angeboten an den Ständen und so mancher Überraschung können sich die Besucher auch auf ein kleines Kinderprogramm vom Kinderschloss „Sonnenschein“ freuen, das gegen 15 Uhr beginnen wird. Danach soll der Weihnachtsmann in Groß Krauscha eintreffen. Ob er eher auf einen Leckerbissen aus der Fischräucherei Appetit hat oder auf etwas Süßes, wird sich zeigen.

In der Weihnachtsschmiede in Deutsch Paulsdorf duftet es noch mal nach Wild Die Weihnachtsschmiede von Monika und Manfred Schneider in Deutsch Paulsdorf öffnet auch am vierten Advent ihre Pforten. Am Sonnabend und Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr, geht es in der Schmiede weihnachtlich und märchenhaft zu. Es gibt Wild und nebenan bei Andreas Heyde Weihnachtsbäume zu kaufen .

Krippenspieler geben in Markersdorfer Kulturscheune drei Vorstellungen Die beiden ersten Vorstellungen des Deutsch Paulsdorfer Krippenspiels am dritten Advent in der Scheune des Markersdorfer Dorfmuseums waren erwartungsgemäß bis auf den letzten Platz besetzt. Über den Applaus haben sich die Mitstreiter sehr gefreut und sie haben sich von der Begeisterung des Publikums anstecken lassen. Sogar der „Bratwurstmann“ hat sich übertroffen und für einen Ausverkauf gesorgt. Nun gibt es am Sonnabend um 14.30 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 und 16.30 Uhr noch einmal drei Vorstellungen. Die Akteure auf und hinter der Bühne werden also noch mal alles, in ihrer selbst geschriebenen und produzierten Geschichte um die Geschenke des Himmels, geben.