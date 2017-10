Das sind die Schauplätze der 800-Jahr-Feier Das große Fest zum Jubiläum „800 Jahre Dippoldiswalde“ ist auf einem guten Weg.

Der Finanzrahmen für das Dippser Fest steht. Die Veranstalter rechnen mit 170 000 Euro Kosten für das Feierwochenende vom 1. bis 3. Juni 2018. Die Verträge für die Musikgruppen sind unterschrieben. Die Route für den Festumzug steht. Ein Sicherheitskonzept ist ausgearbeitet. Große Parkplätze an der Straße nach Elend und beim Heidehof sind abgesprochen. Dirk Massi, Vorsitzender des Vereins Kulturraum- und Brauchtumspflege, der das Fest organisiert, stellte auf einer Bürgerversammlung am Donnerstag auch die verschiedenen Orte (siehe Grafik) in der Stadt vor, wo die Dippser feiern werden.

*1* Der Marktplatz ist der zentrale Ort für das Jubiläumsfest. Dort wird eine größere Bühne als sonst aufgestellt. Hier treten die bekanntesten Künstler auf, kündigt der Programmverantwortliche Werner Buchauer an.

*2* Den Schlosshof lieben die Dippser, seit er einmal als Ausweichquartier für den Weihnachtsmarkt gedient hat. Hier ist ein Alternativprogramm zur Marktbühne vorgesehen mit Liedermacher oder dem Bergsteigerchor. Zum Jubiläumsfest wird er noch ergänzt durch ein Programm, das die Kirchgemeinde rings um die Stadtkirche organisiert mit verschiedenen Ständen sowie Konzerten von Gospel- und Posaunenchor.

*3* Der Schlosspark führt in Dippoldiswalde ein Dornröschendasein. Er soll zum Jubiläumsfest geweckt werden und Standort eines Mittelaltermarkts sein, kündigt Peggy Sturm an, die im Verein für Gestaltungsfragen zuständig ist.

*4* Auf Böhms Wiese wird zum Jubiläumsfest der Rummel seinen Platz finden. Dass das gut ankommt, haben die Veranstalter dieses Jahr zum Stadtfest getestet. Der Vertrag mit den Schaustellern ist bereits unterschrieben.

*5* Der Platz vor den Parksälen wird ebenfalls zum Festplatz. Hier soll ein 35-Meter-Riesenrad stehen, und abends sind hier Discos für junge Leute vorgesehen, die einen anderen musikalischen Geschmack haben als das Publikum auf dem Marktplatz. Hier ist außerdem eine Vereinsmeile geplant, wo sich die verschiedenen Dippser Organisationen vorstellen können.

*6* Die Wiese, wo einst die Jahn-Turnhalle stand, wird am Festsonntag Stellplatz für eine Oldtimerausstellung. Interessenten können dort die historischen Fahrzeuge besichtigen. Vor dem Festumzug werden sie zu einer Ausfahrt aufbrechen.

*7* An der Einmündung der Großen Mühlstraße in die Weißeritzstraße beginnt und endet der große Festumzug durch die Stadt. Er führt auf rund zwei Kilometern einmal um die Innenstadt herum. Da die heutigen Sicherheitsanforderungen schärfer sind als vor 25 Jahren, verzichten die Veranstalter darauf, den Zug über die Freiberger Straße oder über den Marktplatz zu leiten. Um die Freiberger Straße für den Umzug zu sperren, hätten sie eine großräumige Umleitung ausschildern müssen. Das hätte einen fünfstelligen Betrag gekostet, wie Dirk Massi schätzt. Für den Umzug suchen die Veranstalter noch Helfer. Jedes Fahrzeug, jede Kutsche muss von mehreren Ordnern begleitet werden. Rund 160 Ordner sind allein dafür erforderlich, informierte Bernd Wehner, der für den Umzug mit verantwortlich ist. (SZ/fh)

