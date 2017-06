Das sind die Pokallose der sächsischen Clubs

Die erste Runde des DFB-Pokals bringt den FC Bayern nach Sachsen. © dpa

Am Sonntagabend wurden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Lose für die erste Runde des DFB-Pokals gezogen.



Den größten Brocken hat der Chemnitzer FC zugelost bekommen: Die Himmelblauen empfangen Rekordpokalsieger Bayern München. „Das ist ein Traumlos für uns. Wir freuen uns auf ein richtiges Fußballfest“, meinte Sportvorstand Steffen Ziffert, der die Auslosung zusammen mit zahlreichen Fans in einem Chemnitzer Restaurant verfolgte.



Auf den ersten Blick deutlich leichter erscheint das Los von RB. Leipzig tritt bei den unterklassigen Sportfreunden Dorfmerkingen an. Der Verein aus Baden-Württemberg hat sich als Landesliga-Meister und Verbandspokalsieger für den Wettbewerb qualifiziert.



Leipzigs Vorjahresschreck Dynamo Dresden muss zum Auftakt des DFB-Pokals diesmal auf Reisen gehen. Der Zweitligist fährt zum Regionalligisten TuS Koblenz. Der von Petrik Sander (Anm. d. Red.: früher Cottbus) trainierte Viertligist hat sich durch den Gewinn des Rheinlandpokals qualifiziert. In der Liga schloss Koblenz als Achter ab. „Wir gehen als Favorit ins Spiel gegen Koblenz und werden uns der Aufgabe hochkonzentriert stellen, um die zweite Runde zu erreichen“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.



Vierter und letzter sächsischer Teilnehmer ist Erzgebirge Aue. Die Veilchen bekommen es mit Hessenpokal-Sieger Wehen Wiesbaden zu tun. Bei diesem Duell trifft Zweitligist auf Drittligist. Deshalb müssen die höherklassigen Auer auswärts antreten. Der Gegner der Veilchen wird aktuell vom ehemaligen Auer Profi Rüdiger Rehm trainiert. „Wehen belegte in der letzten Saison einen guten siebten Platz in der 3. Liga. Ein anspruchsvoller Gegner, dem man mit vollster Konzentration entgegen treten muss“, sagte Aues Präsident Helge Leonhardt.



Die Auftaktrunde des DFB-Pokals wird vom 11. bis 14. August ausgetragen. Die genaue Terminierung soll in den kommenden zehn bis zwölf Tagen erfolgen. (fsc/dpa)

