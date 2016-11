Das sind die neuen Tollitäten Sven I. und Kathrin II. wurden als Prinzenpaar der 39. Faschingssaison vorgestellt. Der Prinz ist in Großenhain kein Unbekannter.

Karnevalsauftakt in der Remontehalle: Zum ersten Mal wurde das Prinzenpaar nicht auf dem Marktplatz bei der Schlüsselübergabe vorgestellt, sondern erst bei der Abendveranstaltung. In diesem Jahr bilden Sven I. (30) und Kathrin II. (29) das närrische Paar.

Oma Erna zündet ein wahres Feuerwerk an Witzen.

Zum ersten Mal wird das neue Prinzenpaar im Folberner Karneval erst zur Auftaktveranstaltung in der Remontehalle präsentiert. Das hat die erhoffte Wirkung. Der Saal ist voll am Sonnabendabend. Das Erscheinen der neuen Tollitäten wird ganz dem diesmaligen Faschingsmotto „Gaudi uff`n Baunhof“ angepasst. Denn die Bühne füllt eine große Scheunen-Attrappe. Mit Scheunentor. Dahinter verbirgt sich Stroh. Doch als das Kinderprinzenpaar Levi I. und Luna I. das große Tor beiseite schieben, kommen Sven I. und Kathrin II. hervor. Er in weißer Jacke und Kniebundhosen, sie im roten Kleid, beides vom Kostümstudio Golchert in Zabeltitz. Ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Kathrin, wird zur Krönung das Diadem aufgesteckt. FCV-Gründungsmitglied Helmut Jurig überreicht Prinz Sven das Zepter. Der verkündet dann in bekannter Manier bis zum Aschermittwoch Narren-, Duz- und Kussfreiheit.

Sven heißt im wirklichen Leben Bennewitz, ist Beamter und stammt aus Großenhain. Bekannt wurde der 30-Jährige durchs Mitmachen bei der Auto-Rallye nach Banjul in Afrika, bei der die Fahrzeuge für einen guten Zweck versteigert wurden. Erst kürzlich hatte Sven Bennewitz im Alberttreff von dieser Abenteuerreise berichtet. Seine Freundin Kathrin Schilling ist 29 und Grundschullehrerin. „Wir sind Faschingsfans und haben uns sehr gefreut, als wir als Prinzenpaar ausgesucht wurden“, sagen die beiden. Weil sie in Dresden wohnen, war es für Präsident Dieter Riehmer nicht schwer, diese Entscheidung bis zum Sonnabend geheim zu halten. Sven meint sogar, dass es eine gute Sache ist, dass die Tradition des Faschings am Leben erhalten wird. Das Publikum soll Spaß haben. Und so gelingt es in Großenhain auch wieder.

Vorbild „Bauer sucht Frau“

Wie stets werden die größten Narren ins Narrenkabinett berufen – sprich in den Elferrat. Diesmal haben sich auch diese „Knechte des FCV“ dem Thema entsprechend zurechtgemacht. Es erscheinen Schäfer Heinrich, Hummel, Gockelhahn, Apfelpflücker, Jauche-Günter, Dorf-Schulze, Kuh Yvonne, Handmelker, Bauer mit Frau und Heidi. Sie alle tummeln sich auf dem Dorfgrundstück, wo Jungbauer Sebastian (Kockisch) und sein Knecht Andreas (Marschke) das Regime führen. Frisch, frech und reichlich frivol ist das Leben auf dem Lande. Die Folberner verstehen es meisterlich, diesen Spaß auch auf die Zuschauer zu übertragen. Präsident Dieter Riehmer zündet mit „Erna kommt“ im begehbaren Jauchenfass – sprich in der Bütt – ein wahres Feuerwerk an Witzen, die auch genau sitzen. Als bekannter Nachrichtensprecher Klaus Feldmaus reflektiert er Absurdes aus dem Großenhainer Alltagsleben – gelesen in der Lokalzeitung. Sohn Paul und Tim Glaß treten tapfer in die Fußstapfen der Altjecken und lassen es ebenfalls krachen. Ungemein originell und temporeich ist die Nummer mit den gerupften Hühnern im Schwarzlicht. Darauf kann der Bauer schon mal getrost mit einem Hühnerwhisky, sprich Eierlikör, anstoßen.

Das Fernsehformat „Bauer sucht Frau“ war den Folberner Narren natürlich eine willkommene Vorlage, die sie mit der Originalmelodie auf ihre Weise umsetzen. Nicht nur Harald, der Besamer, tritt dabei in Erscheinung. Es gibt auch eine Bäuerin, die einen Mann sucht. Gebärdendolmetscher Gerd Voigt darf sich diesmal mit „Heidi“ schaffen. Dazu kommen Tanzeinlagen der Garden mit fetziger Musik und tollen Choreografien als Stimmungsgaranten. Erstmalig gibt es ein Video mit den Schönheiten vom Lande. Das Publikum zeigt deutlich, dass ihm das gefällt.

Das Programm erreicht seinen Höhepunkt, als wieder einmal ein Homo-Pärchen auftritt. Mario Raue und Christoph Walter knüpfen an unvergessene Szenen in der Konditorei bei einem früheren Programm an. Diesmal geht es mit Stephan Klar um Spermaspenden. Auch so geht also Urlaub auf dem Bauernhof. Die Jungs gehen voll aus sich heraus, und das kommt an. Gleiches lässt sich für das diesjährige Märchen sagen: Rumpelstilzchen. Wie Michaela Walter als Titelfigur in die Pedale tritt, um Stroh zu Gold zu spinnen, das ist einfach köstlich! Das kann das Männerballett als Soldaten der Liebe in GSG9-Kluft gar nicht mehr toppen. Tosenden Beifall gibt es trotzdem. Denn diesmal wird deutlich: Die Folberner haben sich mit der Show selbst übertroffen. Oder ums im Fernsehdeutsch zu sagen: „Ganz großes Kino.“

