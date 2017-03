Das sind die Neuen im Jugendhaus Für Nora Schröder und Stev Buttler ist es die erste Stelle nach dem Studium. Deshalb arbeiten sie anfangs auch zusammen.

Nicole Schröder und Stev Buttler betreuen künftig als Sozialarbeiter die Mädchen und Jungen im Jugendhaus Roßwein. © André Braun

Leerlauf oder eine Erholungspause gab es für Nicole Schröder und Stev Buttler nicht. An einem Tag waren sie noch Studenten und am nächsten schon die neuen Sozialarbeiter im Jugendhaus Roßwein. Sie füllen die Lücke, die Nora Jesswein hinterlassen hat, als sie aus persönlichen Gründen zum Mitteldeutschen Fachzentrum für Metall und Technik wechselte. Zwei Monate war das Jugendhaus deshalb geschlossen. Nur die von anderen Institutionen oder Ehrenamtlichen betreuten Angebote, wie den Kletterkurs der Diakonie, die Krabbelgruppe der Awo, den Tanzkurs und die Volksküche, gab es weiter.

Ab dem 6. März kümmern sich nun Nicole und Stev um die Sechs- bis 21-Jährigen, die regelmäßig ins Jugendhaus kommen. Das sind zurzeit 15 bis 20 Mädchen und Jungen. Die Sozialarbeiter teilen sich eine Vollzeitstelle, werden aber im ersten Monat zur Einarbeitung immer zusammen da sein. Deshalb sind die Öffnungszeiten im März verkürzt: montags von 14 bis 17 Uhr, dienstags von 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 14 bis 16 Uhr.

Die Neuen hatten eigentlich andere Ambitionen, bevor sie sich für die Sozialarbeit entschieden. Die 25-jährige Nicole kommt aus Erfurt. Der Wunsch Dolmetscherin zu werden, verschlug sie nach Leipzig. Dort wechselte sie dann aber doch in eine Berufsausbildung zur Sozialassistentin. Das Studium für Soziale Arbeit in Mittweida schloss sich ab 2014 an.

Stev lernte Bürokaufmann. „Ich habe schon während der Ausbildung gemerkt, dass das nichts für mich ist“, sagt der 27-Jährige, der in Döbeln aufgewachsen ist. „Ich wollte näher am Menschen dran sein.“ Deshalb absolvierte er noch das Fachabitur im Bereich Sozialwesen, dem das Studium in Mittweida folgte. Ganz unbekannt war ihm das Jugendhaus vor seinem ersten Arbeitstag allerdings nicht. Zu Beginn des Studiums besuchte er ab und an eine Veranstaltung in Roßwein.

Nora Jesswein, die weiterhin im Verein des Jugendhauses mitarbeitet, freut, dass die Sozialarbeit wieder Absolventen der Hochschule Mittweida übernehmen. „Das hat Tradition“, meint sie. (DA/rt)

