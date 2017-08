Das sind die Neuen Die Dresdner Eislöwen tauschen den Steg überm Pool gegen die rote Bühne aus. Das Wetter spielt mal wieder nicht mit.

Die Mannschaft ist der Star. So sehen das Trainer Franz Steer und die Profis. © Ronald Bonß

Mit dem Wetter haben die Dresdner Eislöwen bei ihrer offiziellen Saisoneröffnung einfach kein Glück. Im vergangenen Jahr war es beim ersten Mal im Purobeach schlecht – und diesmal auch wieder. Deshalb verzichteten sie auf die Präsentation ihrer Mannschaft auf dem Steg überm Pool. Die Blau-Weißen zogen lieber in den benachbarten, vor allem überdachten Klub Pier 15 um und dort ihre Teamvorstellung über die rote Bühne.

Trainer Franz Steer ist inzwischen in seiner neuen Heimat angekommen. „Es passt schon“, sagt er in seinem niederbayerischen Akzent. Mit einem „Schön, dass ich da bin“ hat er die Lacher auf seiner Seite. Ohne ihn würde so eine Präsentation ja auch nicht funktionieren. Viel gesehen hat der gebürtige Geisenhausener von Sachsens Hauptstadt noch nicht. „Die Arena, die Wohnung, das Hotel, in dem wir gemeinsam frühstücken, und die Gaststätte, in der wir zusammen Mittagessen – mehr nicht. Wir haben eben sehr viel zu tun.“

Auf die Frage, was der 58-Jährige von seiner Mannschaft hält, dreht er sich erst einmal um und schaut sie sich an, als würde Steer sie zum ersten Mal sehen. Der Mann hat Humor. „Die sind schon in Ordnung. Wir verbringen eine gute Zeit miteinander.“ Dabei habe auch das gemeinsame Wochenende am Hüttenteich in Geising geholfen. „Im Osterzgebirge, wobei Gebirge ein bisschen übertrieben klingt. Bei uns würde das als Bayerischer Wald durchgehen.“ Er versteht eben Spaß.

„Alle sind gut drauf und charakterlich in Ordnung“, sagt Steer. Darauf legt er Wert. Ob es auch ein gutes Team sei, das zeige sich, wenn es mal nicht so gut geht. „Natürlich möchte ich jedes Duell gewinnen. Doch es klappt nicht immer alles so, wie ich es will.“ Der Mann spielt auf Zeit. Sicherlich verliert seine Mannschaft auch mal eine Partie. Aber jeder könne sicher sein, dass sein Team immer alles gibt und in den nächsten Wochen dafür schwitzt, um bereit zu sein. „Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden, und wenn das am Ende dieser Saison immer noch so ist, dann habe ich nicht viel falsch gemacht.“

Steer, der einst in Landshut spielte, bevor er erst Erding und dann Rosenheim trainierte, weiß auch schon, bei welchen Duellen er immer richtig liegen muss: „Dresden gegen Lausitzer Füchse ist wie Landshut gegen Rosenheim. Nach jeder Niederlage mit Rosenheim gegen Landshut durfte ich mir Einträge im Netz durchlesen. Der kaugummikauende Niederbayer soll dahin zurückgehen, wo er herkommt, war dabei noch der Freundlichste.“

Das mit den Derbys haben auch die neuen Spieler schon verinnerlicht. Mike Glemser denkt außer Weißwasser auch an die Crimmitschauer Eispiraten. Er stand zuletzt beim Kölner EC unter Vertrag und zieht deshalb einen anderen Vergleich: „Das ist wie Düsseldorf gegen Köln. Ich weiß schon Bescheid.“

Der 19-Jährige wechselt vom Haie-Nachwuchs zu den Eislöwen-Profis. Entsprechend ernst nimmt er die Sache. Der gebürtige Stuttgarter trainierte mit dem Dresdner Dominik Grafenthin drei Wochen im Sommer in Kuopio beim ehemaligen Eislöwen Sami Kaartinen. Das war alles andere als eine finnische Ferienfreizeit. Der Routinier arbeitete sportartenspezifisch mit den Youngstern und scheuchte sie die Skisprungschanze hoch. „Da habe ich unheimlich viel mitgenommen“, sagt Glemser. „Das kann ich jedem jungen Spieler nur empfehlen.“ Und damit nicht genug: Er spielte anschließend mit teils noch Jüngeren bei einem einwöchigen Turnier im kanadischen Toronto. Glemser weiß, dass Steer auf junge Spieler baut. Er kämpft wie alle anderen auch um seinen Platz in der Mannschaft, die am Freitag, 19.30 Uhr, zu Hause ihren ersten Test gegen den DEL-2-Verein EC Bad Nauheim bestreitet.

