Das sind die Kinderpreisträger Die Klasse 2a der Wilhelm-Busch-Grundschule, zwei Schüler der Burgteichschule und eine Parkschülerin sind dieses Jahr im Zittauer Bürgersaal geehrt worden.

Die Kinderpreisträger 2017. © Thomas Eichler

Den Kinderpreis 2017 der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien hat die Klasse 2a der Wilhelm-Busch-Grundschule am Mittwochnachmittag im Zittauer Bürgersaal erhalten. Die Kinder wurden für ihr Engagement die der Integration eines behinderten Mitschülers geehrt. Den Kinderpreis 2017 der Kinderstiftung bekamen Jessica Langner (links sitzend) und Julian Hielscher (daneben sitzend) von der Burgteich-Oberschule für ihre Arbeit im Jugendparlament. Beide besuchen die 10. Klasse und absolvieren derzeit die Abschlussprüfungen. Hanna Knobeloch (rechts vorn im Bild) aus der Parkschule räumte den diesjährigen Kinderpreis der Signal Iduna ab. Die 13-Jährige wurde für ihren selbstlosen Einsatz im Schulsanitätsdienst geehrt. Sie leitet ihre Mitschüler bei der Ersten Hilfe an und versorgt Verletzte in der Schule. Hanna ist zudem aktives Mitglied der Arbeiter-Samariter-Jugend und erhielt einen Gutschein für den Reiterhof „Drei Linden“. (mh)

