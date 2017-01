Das sind die Höhepunkte im Pückler Park

Februar: Mit Licht gegen die dunkle Jahreszeit Bereits zum fünften Mal findet am 18. Februar das Winterlicht-Fest statt. Von fünf Startpunkten wird dabei mit Lampions zum Neuen Schloss gewandert. Zeitgleich finden ähnliche Veranstaltungen in Warschau, St. Petersburg, Peking, Lunéville und Frederiksborg statt.

März: Eine neue Wechselausstellung als „Blickfang“ Pünktlich zum Saisonbeginn im Muskauer Park eröffnet am 31. März die neue Wechselausstellung „Blickfänger – Plakate aus dem Sammelsurium einer Gartenbegeisterten“. Zu sehen sind die verschiedensten Plakate zum Thema Garten bis Juni.

April: Schlossgespräch mit prominentem Gast Am 11. April wird die Reihe der Schlossgespräche fortgesetzt. Gast ist dieses Mal Gregor Gysi. Es gehe darum, ein breites Spektrum der Gesellschaft zu zeigen, sagt Parkdirektor Cord Panning. Deshalb steige die Stiftung auch bei der Organisation der Gespräche ein, die bisher durch die Fördervereine übernommen worden ist.

Mai: Open-Air im Weltkulturerbe und Dampf im Badepark Mit „Jazz im Park“ am 20. Mai und dem Deutsch-Polnischen Parkfest am 27. Mai finden gleich zwei Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Am 5. Mai wird zudem die neue Haltestelle der Waldeisenbahn Muskau im Badepark eröffnet.

Juni: Künstler zeigen ihre Werke im Kavalierhaus Die interdisziplinäre Künstlergruppe Mangan25 stellt ab dem 30. Juni die Ergebnisse ihres zehnjährigen Zusammenwirkens aus. Zu sehen sind Installationen, Malerei und Skulptur, Texte, Fotografie und Equipment ihrer Expeditionsreisen. Unter dem Titel „Tiere im Park – Lust und Last“ findet im Neuen Schloss außerdem eine Tagung zu den tierischen Parkbewohnern statt.

Juli: Gemütliches Picknick auf der Schlosswiese Am 2. Juli verwandelt sich die Wiese am Neuen Schloss in eine Picknick-Oase. Neben allerlei Leckereien, durch deren Verkauf Geld für die weiteren Sanierungsarbeiten im Badepark gesammelt werden soll, sorgen der Spielmannszug Bad Muskau und der Gemischte Chor Bad Muskau für das passende Ambiente.

August: Den Park mit allen Sinnen erleben Unter dem Titel „Sieh mal, was da wächst! Riechen, schmecken, staunen“ findet am 11. August eine thematische Parkführung statt. Ausgangspunkt ist die Schlossgärtnerei.

September: Die Branche zu Gast in Bad Muskau Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schlösserverwaltungen tagt im Neuen Schloss. Man werde zeigen, dass hier nicht nur der Status quo gehalten werde, sondern man in die Gestaltung des Umfelds wirke, sagt Cord Panning. Am 10. September wird anlässlich des Tages des offenen Denkmals die Brauerei geöffnet.

Oktober: Alte Bäume brauchen viel Pflege Den Baumbestand des Parks zu erhalten bedeutet einen großen Aufwand. Bei einer thematischen Führung erhalten alle Interessierten am 6. Oktober einen Einblick in die „Pflegemaßnahmen am geschädigten Baumbestand“.

November: Der Untergrundb ist Teil der Parkgestaltung Im November tagen Experten zum Thema „Geländerelief – gartenkünstlerische Bedeutung, denkmalpflegerische Herausforderung“. Denn die Anpassung des Parks an die Topographie sei laut Cord Panning ein wichtiger Punkt bei der Parkgestaltung.