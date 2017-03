Das sind die größten Kapitalvernichter Die Konjunktur brummt. Doch nicht alle Unternehmen profitieren davon. Die Börse kennt kein Pardon.

Der Energiekonzern E.ON gehört zu den Verlierern an der Börse. © dpa

Champagner für Adidas-Aktionäre, Selters für die Anteilseigner von RWE und Co: Der Wirtschaft geht es gut, doch die Energieriesen RWE und Eon sowie die Finanzinstitute Deutsche Bank und Commerzbank machen Anlegern wenig Freude – im Gegenteil. Auch in diesem Jahr tauchen die vier Dax-Unternehmen wieder auf der DSW-Liste der 50 „größten Kapitalvernichter“ auf. „Die Börse hat ihr Urteil gefällt, der Kurs ist im Keller“, sagt Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).

Zwar gelten Aktien langfristig als lukrative Geldanlage. Wer beispielsweise Ende 1995 Anteilsscheine kaufte und bis Ende 2010 hielt, habe in diesem Zeitraum im Schnitt 7,8 Prozent Rendite pro Jahr erzielt, rechnet das Deutsche Aktieninstitut (DAI) vor. Doch es kommt auf die Auswahl an. Die Adidas-Aktie beispielsweise sei mit einem Kursplus von rund 67 Prozent im vergangenen Jahr Spitzenreiter im deutschen Leitindex Dax gewesen. Hart sind dagegen die Zeiten für Aktionäre der Energieversorger RWE und Eon, die unter dem Strompreis-Verfall und dem Atomausstieg leiden. RWE rangiert auf Rang 16 der Negativ-Kurs-Liste der „größten Kapitalvernichter“. Im vergangenen Jahr verlor die Aktie 2,5 Prozent an Wert. Im Fünf-Jahres-Zeitraum waren es satte 65,7 Prozent.

Der Versorger habe es immerhin geschafft, „die Flop-Ten wieder zu verlassen, wo er im letzten Jahr noch zu finden war“, sagt Tüngler.

Konkurrent Eon wurde im vergangenen Jahr mit einem Kursminus von 14,5 Prozent von Investoren abgestraft. Der deutsche Leitindex verbuchte dagegen ein Plus von 7 Prozent. Auch die Deutsche Bank und die Commerzbank machen ihren Anlegern der DSW zufolge wenig Freude. Sie rangieren auf der Negativ-Kurs-Liste auf Rang 24 beziehungsweise 33.

Die DSW betont, dass es nicht zwingend ein Verkaufssignal sein muss, wenn eine Gesellschaft auf ihrer Liste auftaucht. „Trotzdem bleibt es ein Warnsignal, das man als Aktionär ernst nehmen sollte, wenn man eine der Gesellschaften im Depot hat“. (dpa)

