Das sind die Gewinner Über 120 Preise haben Partner der SZ für das Weihnachtsrätsel gestiftet. Nun waren die Glücksfeen am Zug.

SZ-Autorin Katharina Klemm hatte ihren Spaß dabei, die Glücksfee zu spielen. Tatkräftig unterstützt von den Kolleginnen in den Redaktionssekretariaten, zog sie die Gewinner unseres Weihnachtsrätsels – aus mehr als 2 500 Einsendungen. © Karl-Ludwig Oberthür

Sebnitz. Die Resonanz war überwältigend: Gut 1 500 Postkarten und 1 000 E-Mails haben die SZ-Redaktion erreicht – fast alle mit dem korrekten Lösungswort aus dem Weihnachtsrätsel. Es waren nur neun Einsendungen mit falscher Antwort dabei. Es handelte sich natürlich nicht um Weihnachtsmaske, Weihnachtsmoral, Weihnachtsstern oder Weihnachtsabend – sondern um den Weihnachtsmarkt.

Viele richteten zusätzlich gute Wünsche und liebe Worte an das gesamte Team für das Jahr 2017. Die Lokalredaktionen Pirna, Sebnitz, Freital und Dippoldiswalde bedanken sich herzlich dafür. Eine handgearbeitete Weihnachtseinsendung in Form einer Weihnachtskugel stach aus allen Einsendungen heraus. Dafür bekommt Familie Nünthel in Lohmen einen Sonderpreis. (SZ)

Die Gewinner bitten wir, ab 23. Januar in den jeweiligen SZ-Redaktionen ihre Gewinne abzuholen bzw. vorher anzurufen, um die Abholung am richtigen Ort sicherzustellen.

- 2 Gutscheine à 10 Euro, bereitgestellt von der Weißeritztal-Erlebnis-GmbH Dippoldiswalde: Ernst Schöne, Neustadt; Lutz Thomas Raake, Pirna;

- 1 x 2 Eintrittskarten für einen Kabarett-Abend, bereitgestellt vom Landgasthof Börnchen bei Glashütte: André Richter, Bad Schandau/OT Krippen;

- 2 x 1 Familienkarte, bereitgestellt von Schloss Lauenstein: Eike Baor, Altenberg; Ingelore Möbius, Dohna/OT Meusegast;

- 1 Schlottwitzer Amethyst, bereitgestellt von der Firma Achat, Martina Thomas, Schlottwitz: Sigrid Hering, Rosenthal-Bielatal;

- 2 x 1 Familienkarte, bereitgestellt vom Wildpark Osterzgebirge: Udo Richter, Bahretal; Anja Lehmann, Heidenau;

- 2 x 2 Eintrittskarten, bereitgestellt vom Uhrenmuseum Glashütte: Michael Liebig, Stolpen; Elvira Viol, Pirna;

- 1 x 2 Übernachtungen für zwei Erwachsene, bereitgestellt vom Best Western Ahorn Hotel Stephanshöhe in Schellerhau: Maik Puttrich, Königstein;

- 2 x 1 CD Madeleine Wolf, bereitgestellt von Madeleine Wolf: J. Schmidt, Sebnitz-Schönbach; Lotti Philipp, Lichtenhain;

- 2 x 1 CD der Bimmelbah‘ Musikanten, bereitgestellt von Madeleine Wolf: J. Stephan, Neustadt; Reiner Ehrlich, Fürstenwalde;

- 3 x 2 Gutscheine für Ice-Tubing mit Freikarten für jeweils 2 Personen im DKB-Eiskanal Altenberg, bereitgestellt von der Wintersport Altenberg GmbH: Uta Keßler, Bannewitz; Familie Nünthel, Lohmen (Sonderpreis); C. Langer, Dohna;

- 1 Präsentkorb, bereitgestellt von Teeklipper, Inhaber Mario Eilert, Dippoldiswalde: Mathias Fuchs, Klingenberg;

- 1 Gutschein für einen Wohlfühltag für zwei Personen, bereitgestellt von der Johannesbad Fachklinik und Gesundheitszentrum Raupennest in Altenberg: Moni Fischer, Hermsdorf/E.;

- 2 Eintrittskarten für das Frühlingsfest am 25. März, im Leitenhof in Geising, bereitgestellt von den Bimmelbah‘ Musikanten: Bernd Philipp, Lohmen;

- 2 Freikarten für Axel Zwingenberger und 2 Hot, 26. Februar, 18 Uhr, im Tom-Pauls-Theater Pirna, bereitgestellt vom Tom-Pauls-Theater: Egbert Röhr, Müglitztal;

- 1 CD „Ilse Bähnert jagt Dr. Nu“, bereitgestellt vom Tom-Pauls-Theater: Dieter Adam, Bad Schandau

- 1 CD „Sächsische Variationen mit Tom Pauls“, bereitgestellt vom Tom-Pauls-Theater: Sybille Kraft, Hohnstein;

- 2 Buchpräsente, bereitgestellt von der Thalia-Buchhandlung Pirna: Karla Zinke, Neustadt; Manfred Krogner, Stadt Wehlen;

- 1 x 2 Weesensteiner Jahreskarten, (berechtigt zum Museumsbesuch und ermäßigten Preis bei Veranstaltungen), bereitgestellt von den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH, Schloss Weesenstein, Weesenstein: Solveig Protze, Berggießhübel;

- Eintritt und Teilnahme an Sonderführung „Von Aronstab bis Zimbelkraut - eine historische Gartenführung“ für 2 Personen; am 29. April, 13 Uhr, auf den Spuren der Sächsischen Naturforscherin Amalie Dietrich, bereitgestellt von Festung Königstein: Gerhard Maukisch, Rathmannsdorf;

- 3 Bücher „Mein wunderbares Pirna“, bereitgestellt von der Redaktions- und Verlagsgesellschaft Freital/Pirna mbH: Grit Rothe, Freital; Gisela Stange, Pratzschwitz; Ronald Schwan, Struppen;

- 7 Kalender „Klettern im Elbsandstein 2017“, bereitgestellt vom Jäger-Verlag Bad Schandau: Kai Schmidt, Altenberg; Hans-Joachim Grahl, Döbra; Monika Kappler, Stolpen; Christine Richter, Neustadt; Familie Schubert, Dürrröhrsdorf; Karla Chromik, Reinhardtsdorf; Familie Nöpel, Pirna;

- 1 Heimatkalender 2017 des Städtchens Königstein, bereitgestellt von aktivi Werbeagentur Radebeul: Hans Glaser, Neustadt;

- 2 Umhängetaschen „Pirna - Sandstein voller Leben“ und 2 Regenschirme, bereitgestellt von der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH: Helmut Loos, Freital (Tasche); Klaus Frohberg, Tharandt (Tasche); Peter G. Neumann, Pesterwitz (Schirm); Gabriele Scholze, Bannewitz (Schirm);

- 1 Filmrolle mit 2 Freikarten für den Filmpalast Pirna, bereitgestellt von Kieft & Kieft Filmtheater Sachsen GmbH: Heiko Wartenberg, Rathewalde;

- 1 Holz-Deko-Herz, bereitgestellt von Klimm-Bamm-Borium, Inhaber Sabine Klockow, Pirna: Marion Janich, Gohrisch;

- 1 Schweizer Just-Fußbadesalz, bereitgestellt von Kosmetik, medizinische Fußpflege, Massagen Elisabeth Nemes, Dürrröhrsdorf-Dittersbach: Kerstin Lieber, Klingenberg;

- 1 Schweizer Just-Gesichtscreme, bereitgestellt von Kosmetik, medizinische Fußpflege, Massagen Elisabeth Nemes, Dürrröhrsdorf-Dittersbach: Irene Anders, Dippoldiswalde;

- 1 Schweizer-Just Kräutercreme zur Hautdurchblutung; bereitgestellt von Kosmetik, medizinische Fußpflege, Massagen Elisabeth Nemes, Dürrröhrsdorf-Dittersbach: Monika Höhne, Rosenthal-Bielatal;

- 1 Gutschein für Messe Ortec 2017, für eine Familie (2 Erw. + bis 3 Kinder) für eine Messe nach Wahl (www.ortec.de), bereitgestellt von Ortec Messe und Kongress GmbH Dresden: Frank Wünsche, Rosenthal-Bielatal;

- 1 Familiengutschein für das Pirnaer Geibeltbad, bereitgestellt von den Stadtwerken Pirna GmbH: Kevin Brinke, Geising;

- 1 Badetasche mit Strandmatte, bereitgestellt von den Stadtwerken Pirna GmbH: Antje Ebert, Possendorf;

- 2 x 1 Präsent „Dürrröhrsdorfer Trio“, bereitgestellt von Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH: Gerhard Bosl, Friedrichswalde; Gisela Wunderlich, Bad Gottleuba;

- 1 x 1 Familieneintrittskarte für eine Nachmittagsvorstellung nach Wahl im Max-Jacob-Theater Hohnstein, bereitgestellt vom Traditionsverein Hohnsteiner Kasper: Hannelore Böhme, Dippoldiswalde;

- 1 x 1 Eintrittskarte für eine Abendvorstellung nach Wahl im Max-Jacob-Theater Hohnstein, bereitgestellt vom Traditionsverein Hohnsteiner Kasper: Hansjörg Heinrich, Dürrröhrsdorf-Dittersbach;

- 2 x 2 Sauna-Gutscheine für die Mariba Freizeitwelt Neustadt, bereitgestellt von Mariba Freizeitwelt Neustadt GmbH: Sigrid Blankenburg, Sebnitz; Roswitha Bursa, Rabenau;

- 1 Essen für zwei Personen im Landgasthaus zum Schwarzbachtal in Lohsdorf, bereitgestellt von Inh. Barbara Siebert, Landgasthaus zum Schwarzbachtal Lohsdorf: Klaus Jacob, Pirna;

- 2 x 1 Kinogutschein für Grenzland-Lichtspiele Neustadt, bereitgestellt vom Kino Grenzland-Lichtspiele Neustadt: Dorit Müller, Stolpen; Marlis Röllich, Hohnstein;

- 1 Gutschein für Tageskarte Sauna im KräuterVital-Bad Sebnitz, bereitgestellt vom KräuterVital-Bad Sebnitz: Rainer Kristmann, Berthelsdorf/Liebstadt;

- 1 x 10-Euro-Gutschein für Familieneintritt ins Kindertobeland im Solivital Sport- und Freizeitzentrum Sebnitz, bereitgestellt vom Solivital Sport- u. Freizeitzentrum Sebnitz: Kornelia Schmidt, Pirna;

- 1 Gutschein zwei Stunden Bowling in „Die Kugel“ Neustadt, bereitgestellt von Neustadthallen Veranstaltungsmanagement Neustadt: Gerold Schultze, Neustadt;

- 75 Euro für Stromverbrauch, bereitgestellt von Freitaler Strom+Gas (FSG): Kerstin Schreiber, Pesterwitz;

- 1 Büchergutschein im Wert von 25 Euro, bereitgestellt von der Buchhandlung Findus Tharandt: Kristin Simon, KO Hartha;

- 2 x 1 Einkaufsgutschein im Wert von je 25 Euro, bereitgestellt vom Toom-Baumarkt Freital: Axel Krause, Wilsdruff; Familie Roch, Dohna;

- 1 Essen-Gutschein im Wert von 50 Euro, bereitgestellt von der Teichwirtschaft Tharandt: Kathleen Burkhardt, Beerwalde;

- 1 Gutschein für einen Friseurbesuch im Wert von 50 Euro, bereitgestellt vom Friseursalon Mihaly, Freital: Clarissa Hübner, Freital;

- 6 Porzellan-Weihnachtsanhänger, bereitgestellt vom Künstler Olaf Stoy, Rabenau: Sieglinde Heinrich, Pirna-Birkwitz;

- 10 x 1 Familienkarte für das 16. Mittelalterliche Osterspectaculum 2017 auf Schloss Burgk in Freital, bereitgestellt vom Projektzentrum Dresden: Eva Opitz, Mohorn; Silvana Geißler, Sadisdorf; Andreas Bellmann, Freital; Karin Böhme, Wilsdruff; Marika Nagy, Neustadt; Marko Thiele, Dippoldiswalde; Steffen Krenze, Dürrröhrsdorf-Dittersbach; Hannelore Thiemann, Pirna; Sigrid Andreas, Bohrsdorf; Gunther Zschernig, Dohna;

- 1 Gutschein für eine Familienführung auf Schloss Burgk, bereitgestellt von den Städtischen Sammlungen Freital: Evelin Lorenz, Heidenau;

- 1 Gutschein für eine Familienführung im Besucherbergwerk „Tagesstrecke Oberes Revier“ in Freital-Burgk, bereitgestellt von den Städtischen Sammlungen Freital; Heike Kurze, Stürza;

- 2 x 2 Eintrittskarten für die Musikrevue „Winter-Zauberland“ am 21.1., bereitgestellt vom Stadtkulturhaus Freital: A. u. R. Lewik, Dippoldiswalde; Dr. Hans-Jürgen Steiger, Müglitztal;

- 2 x 2 Eintrittskarten für die Arndt-Bause-Gala „Singen macht Laune, bereitgestellt vom Stadtkulturhaus Freital: Gabriele Göhre, Altenberg; Heinz Richter, Pirna;

- 2 x 2 Eintrittskarten für die Lesung „Schwert und Krone - Meister der Täuschung“ mit Sabine Ebert, bereitgestellt vom Stadtkulturhaus Freital: Gudrun Nitzsche, Kreischa; Eberhard Nake, Pirna;

- 2 x 2 Eintrittskarten für die Kabarettvorstellung „Vorsicht, freilaufender Nachbar“ bereitgestellt vom Stadtkulturhaus Freital; B. Westerburg, Pirna; Heike Peschta, Neustadt;

- 2 x 2 Eintrittskarten für die Travestieshow „Cleopatra und ihre Gäste“, bereitgestellt vom Stadtkulturhaus Freital; Rita Bräuer, Geising; Frank Petersen, Pirna;

- 2 x 2 Eintrittskarten fürs Familienmusical „Der Traumzauberbaum und das blaue Ypsilon“, bereitgestellt vom Stadtkulturhaus Freital: Eva Dietrich, Freital; Marion Braun, Bad Gottleuba/OT Breitenau;

- 2 x 2 Eintrittskarten für „Eduard Geyer - eine Fußball-Legende“, bereitgestellt vom Stadtkulturhaus Freital: Franz Nicklisch, Freital; Peter Heinelt, Heidenau;

- 2 x 1 Gutschein im Wert von je 20 Euro, bereitgestellt vom FEZ Hains; Maria Heinrich, Rabenau; Peter Schmitt, Pirna;

- 1 Familienkarte für einen Museumsbesuch, bereitgestellt vom Stuhlbaumuseum Rabenau; Anja Kluttig, Stolpen/OT Heeselicht;

- 2 x 1 Einkaufsgutschein im Wert von je 25 Euro, bereitgestellt von der Gärtnerei Nietzold, Freital: Erika Jakob, Freital; Peter Otto, Rabenau;

- 3 x 1 Präsent mit Tee- und Pflegeprodukten, bereitgestellt von Bombastus Freital: Annemarie Ziegler, Klingenberg; Birgit Fronert, Liebstadt; Egon Schott, Pirna;

- 10 x 1 Beutel mit Kartoffelprodukten, bereitgestellt von Werner’s Kloßmehl, Freital: H.-J. Mühle, Glashütte; Maik Heyne, Bannewitz; Eberhard Näke, Pirna; Familie Große, Neustadt; M. Heinze, Dohna; Horst Diekmann, Glashütte; Dorothea Nowotnick, Stolpen; Brigitte Graf, Sebnitz; Peter Viol, Pirna, Heidi Hoch, Freital;

- 1 Einkaufsgutschein im Wert von 15 Euro, bereitgestellt vom Reformhaus Freital: Karin Hengst, Pesterwitz;

- 2 x 1 Flasche Wein, bereitgestellt vom Gut Pesterwitz; Jürgen Göhler, Klingenberg; Manuela Härtel, Kesselsdorf;

- 2 x 1 Weihnachtskugel im Wert von je 14,90 Euro, bereitgestellt vom Sächsischen Heimatwerk Bannewitz; Eberhard Scholze, Freital: Ingrid Schmidt, Pirna-Birkwitz;

- 1 Essen-Gutschein im Wert von 30 Euro, bereitgestellt vom Hotel Zur Linde, Freital: Annerose Querner, Quohren.

