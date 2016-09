Das Simson-Moped lebt Drei Vereine bereiten sich auf die Kirmes in Helmsdorf vor. Da schwingt auch ein Stück Ostalgie mit.

In Helmsdorf gibt es am 17. September ein Simson-Treffen. © Nikolai Schmidt

Helmsdorf. Der Stolpener Ortsteil ist in Feierstimmung. Vom 16. bis 18. September wird hier Kirmes gefeiert. Vorbereitet wird die vom Dorf- und Heimatverein, vom Jugendklub und von der IG Simson-Treffen. Und diese Mischung verspricht, dass auch für jedes Alter etwas dabei sein dürfte. Auf die Kirmes einstimmen können sich die Gäste bereits am 16. September zum Chronikabend, der sich der Geschichte der Helmsdorfer Kirmes widmet. Hier ist den Organisatoren allerdings ein Fehler unterlaufen. Sie haben aus Versehen eine Menge Flyer aus dem Jahr 2010 verteilt. Deshalb weist Udo Liebold vom Dorf- und Heimatverein darauf hin, dass der Chronikabend am 16. September, 19.30 Uhr, in der Gaststätte Puppenstube im Landhotel Wesenitz startet. Der Eintritt kostet drei Euro. So auf das Fest eingestimmt, geht es am 17. September mit dem Simson-Treffen weiter. Beginn ist 10 Uhr. Ab 11.30 Uhr werden die Mopeds einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren, und 15 Uhr werden sie dann zu einer etwa 40 Kilometer langen Ausfahrt starten. Wegen des Simson-Treffens ist die Dorfstraße vor dem Gemeindezentrum auf einer Länge von etwa 200 Metern von 9 bis 19 Uhr gesperrt. Darüber informiert Udo Liebold. Die Umleitung erfolgt über die Eschenallee auf die S 164. Ab 20 Uhr spielt die Kontakt-Diskothek aus Stolpen zum Tanz im Festzelt.

Am Sonntag wird traditionell die Kirmes gefeiert, die 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst beginnt. Ab 11 Uhr gibt es einige kulinarische Köstlichkeiten. Verschiedene Händler sind auch vor Ort. Zudem ist eine Ausstellung zu den Sammelleidenschaften der Helmsdorfer zu sehen. Außerdem können die Besucher erleben, wie Sauerkraut hergestellt wird. 13 Uhr startet das Entenrennen auf der Wesenitz.

