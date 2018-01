Das Signal des Möbelwerkes Die Firma hat den ehemaligen Praktiker gekauft. Sie will dort das Lager konzentrieren. Vorher aber ist etwas anderes wichtig.

Der ehemalige Praktiker hat einen neuen Besitzer. Möbelwerk-Leiter Maik Hippel hat als Erstes den Namen ändern lassen.

Im August 2015 hatte der Freistaat im ehemaligen Praktiker eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge eingerichtet.

Heidenau. Das vergangene Jahr begann mit einem Paukenschlag. Dass Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) die Nachricht zum Neujahrsempfang verkündete, passte Maik Hippel gar nicht. Der Werkleiter des Möbelwerkes stand plötzlich im Mittelpunkt.

Der Betrieb hatte den Praktiker-Baumarkt gekauft. Das wäre nicht so aufregend gewesen, wenn es nicht der Praktiker wäre, der im August 2015 ebenso plötzlich in den Mittelpunkt gerückt war. Der Freistaat hatte den seit August 2013 leerstehenden Baumarkt gekauft und kurzerhand binnen weniger Tage zur Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge gemacht. Das wurde erst von Demonstrationen begleitet. Die dritte endete mit Krawallen und Ausschreitungen, die zwei Tage anhielten und Heidenau ebenso schnell weltweit bekannt machten. Schon im Frühjahr 2016 war der Praktiker dann wieder leer. Es blieb die Frage, die schon vorher gestanden hatte: Was wird mit dem Gebäude? Zunächst war ein Katastrophenschutzlager vorgesehen, entsprechende Gegenstände wurden eingelagert.

Die Nachricht vom Kauf durch das Möbelwerk überraschte und war für die Stadt Heidenau eine Erleichterung und ein Signal. Dafür, dass es der Wirtschaft gut geht und dass ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Vor dem Freistaat hatte unter anderem auch die Firma Druckguss Dohna Interesse an dem Objekt signalisiert.

Das Möbelwerk will Lager und Logistik konzentrieren. Doch so schnell geht das nicht. Dafür ist erst einmal eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig. Das dauert nun schon ein ganzes Jahr, obwohl alle Behörden schnelle Unterstützung zugesagt hatten. Schnell ging nur die äußerliche Veränderung. Zuerst hat Werkleiter Hippel den gelb-blauen Schriftzug durch den rot-weißen des Möbelwerkes ersetzen und einen ordentlichen Zaun bauen lassen. Er wollte damit ein Zeichen setzen. Im Inneren hat sich bisher kaum etwas geändert.

Der Mutterkonzern Wiemann hat sich zum Ausbau des Heidenauer Möbelwerk-Standortes bekannt. Für Januar hat sich der Firmenchef in Heidenau angekündigt. Bevor man sich aber dem einstigen Praktiker zuwenden wird, steht ein anderes Vorhaben im Vordergrund. Es geht um das Erweitern der Fertigung und Produktion. Dafür wurde schon 2008/09 die zur Feldstraße hin benachbarte Fläche von ehemals Heidenia gekauft. Die Produktion zu stärken, steht im Vordergrund, sagt Hippel. Das ist Voraussetzung für weitere Investitionen, auch in den Praktiker.

Der wurde übrigens auf einer Fläche gebaut, die das Möbelwerk Anfang der 1990er-Jahre verkauft hatte. Damals war die wirtschaftliche Situation unsicher. Seither hat sich einiges geändert.

