Das sieht doch aus wie vor 17 Jahren In Barcelona zeigen Smartphone-Hersteller aus aller Welt ihre neuesten Flaggschiffe. Viel Aufregung gibt es aber vor allem um ein eigentlich 17 Jahre altes Handy.

Bunt und einfach: Das neue Nokia 3310. Es sieht aus wie vor 17 Jahren, kann aber sehr viel mehr. © dpa

Sechzehn Tasten, ein grünstichiges Mini-Display, ein nerviger Klingelton und das Minispiel „Snake“: In der kurzen Geschichte des Mobiltelefons ist das Nokia 3310 – im 4. Quartal 2000 auf den Markt gebracht – einer der großen Klassiker. Welche Bedeutung das Handy bis heute hat, zeigt die Aufregung um seine Rückkehr. Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona präsentiert HMD Global, neuer Besitzer des Markennamens Nokia für Mobiltelefone, eine Neuauflage. Das neue 3310 hat sogar ein Farbdisplay, eine Kamera und Internetzugang – wenn auch mit Einschränkungen. Reichlich Akkulaufzeit soll es aber trotzdem bieten, genau wie das Original. Kostenpunkt: Knapp 50 Euro.

In Barcelona war das Interesse am neuen 3310 groß – obwohl oder vielleicht gerade weil der Klassiker in den Messehallen wie ein Fremdkörper wirkt. Denn eigentlich gibt es dort natürlich keine uralten Handys, sondern die neuesten Smartphones zu sehen, mit hochauflösenden Touchscreens, profitauglichen Kameras und Preisen meist jenseits von 500 Euro.

Vielleicht ist die Aufregung um das Nokia 3310 aber ein Zeichen dafür, dass das ewige „Schneller, höher, weiter“ auf dem Smartphone-Markt langsam an seine Grenzen kommt – oder die neuesten Funktionen einfach noch nicht so wichtig sind. Eines der großen Themen in Barcelona wird zum Beispiel 5G sein, der Nachfolger von LTE: Der chinesische Hersteller ZTE zeigt hier zum Beispiel den Entwurf Gigabit Phone, der einen ersten Eindruck von der Leistungsfähigkeit der schnellen Übertragungstechnik vermitteln soll. Ein Mobilfunknetz, in dem sich 5G nutzen lässt, gibt es in Deutschland aber noch nicht. Die Folge: Den Herstellern gehen langsam die Argumente für den Kauf der neuen Luxusgeräte aus. „Der Markt für Smartphones hat eine gewisse Sättigung erreicht“, sagt Mark Schulte, Analyst beim Marktbeobachter IDC. „Im letzten Jahr war er in Deutschland sogar leicht rückgängig.“

Wichtiger als die Hardware sind inzwischen die Apps, die darauf laufen: Ein Update für „Pokemon Go“ oder neue Funktionen für Whatsapp produzieren mehr Schlagzeilen als das nächste angebliche Super-Smartphone. Und für solche populären Apps braucht es kein 500-Euro-Gerät mehr. „Selbst im Niedrigpreisbereich gibt es inzwischen ja sehr solide Hardware für die Grundfunktionen“, sagt Schulte.

Eine Runde „Snake“ reicht doch

Erschwerend kommt für den Mobile World Congress hinzu, dass die zwei Giganten der Branche dort gar keine oder nur eine kleine Rolle spielen: Anders als im Vorjahr zeigt Samsung dort nicht das neue Flaggschiff der Galaxy-Serie. Und Apple ignoriert Messen aus Prinzip. Wenn die Erfinder von iPhone und iPad etwas mitzuteilen haben, machen sie das auf einer eigenen Veranstaltung. In Deutschland stammen aber fast zwei Drittel der verkauften Smartphones von den beiden Unternehmen, im vierten Quartal 2016 lag der kombinierte Marktanteil von Apple und Samsung laut IDC bei 63 Prozent.

Trotzdem gibt es in Barcelona natürlich genug neue Modelle zu sehen: Darunter das neue LG-Flaggschiff G6 oder Huaweis Premium-Modelle P10 und P10 Plus, alle mit leistungsstarker Doppelkamera und Preisen von 600 bis 750 Euro. Günstiger sind Mittelklasse-Modelle wie Lenovos Moto G5 und G5 Plus für 200 bis 300 Euro. Und auch von HMD Global gibt es mehr als nur ein neues 3310 zu sehen: Die neuen Modelle Nokia 3, 5 und 6 sind in Sachen Preis und Ausstattung typische Mittelklasse – 140 bis 230 Euro werden dafür fällig.

Echte Innovationen erwarten Messebesucher eher anderswo. Denn wer von mobilen Technologien spricht, meint nicht nur das Smartphone. Zunehmend wichtig und in Barcelona vertreten sind zum Beispiel auch Virtual Reality und Augmented Reality; Datenbrillen also, die den Nutzer direkt im Sichtfeld mit zusätzlichen Informationen versorgen oder ihn komplett in eine virtuelle Welt versetzen. Eine richtig große Rolle spielen diese Technologien bisher aber erst im Geschäftskundenbereich, sagt Schulte: Augmented-Reality-Brillen können in der Fabrik der Zukunft zum Beispiel bei der Reparatur von Maschinen helfen, Reisebüros können Kunden mit Virtual Reality ihre Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff zeigen. Ob und wann diesen Technologien der Durchbruch auf den Massenmarkt gelingt, ist unklar. Erste Gehversuche wie Oculus Rift für den PC oder Samsung Gear VR für das Smartphone gibt es zwar bereits. Bisher leidet der junge Markt aber noch an hohen Preisen und einer zu kleinen Zahl interessanter Anwendungsmöglichkeiten. Günstiger und ausgereifter sind da Technik-Trends wie Wearables – vom Fitness-Armband über Smartwatches bis hin zur cleveren Laufsocke. Solche mehr oder weniger guten Ideen gibt es auf dem MWC reichlich zu sehen, genau wie neue Gadgets aus der Welt der Drohnen oder 360-Grad-Kameras. Fraglich aber auch hier, ob solche Spielzeuge je ein breites Publikum erreichen. Denn dem Massenmarkt reicht vielleicht eine Runde „Snake“.

zur Startseite