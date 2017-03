„Das Seifersdorfer Tal hätte mehr Beachtung verdient“ Claudius Wecke, Parkchef von Branitz, spricht sich für mehr öffentliches Engagement im Landschaftspark aus. Jetzt ist er zu einem Vortrag zu Gast.

Claudius Wecke ist Leiter des Branitzer Parkes. Am Mittwoch hält er im Schloss Seifersdorf einen öffentlichen Vortrag. © Steffen Lehmann

Herr Wecke, am Mittwoch sind Sie im Schloss Seifersdorf zu Gast. Was ist das Thema Ihres Vortrages?

Es geht um zwei Persönlichkeiten, die auf ihre Art Parklandschaften schufen, die noch heute von großer Bedeutung sind. Graf Heinrich von Brühl ließ den Park im polnischen Brody, dem damaligen Pförten, gestalten. Der andere ist Fürst Pückler. Speziell spreche ich über seine Anlage in Branitz bei Cottbus.

Welche Verbindungen gibt es dabei nach Seifersdorf?

In Pförten ist Hans Moritz von Brühl geboren. Er heiratete bekanntlich später Tina von Brühl, die maßgeblich den Landschaftspark Seifersdorfer Tal gestaltete. Seifersdorf gehörte zum Besitz der Familie Brühl. In Pförten wiederum ist der Seifersdorfer Carl von Brühl, der Theaterintendant und Sohn von Christina von Brühl geboren worden. Außerdem kannten sich die Familien Brühl und Pückler. Sie werden sich auch über Gartengestaltung ausgetauscht haben. Die Verbindungen sind also sehr stark.

Der Park Branitz und der Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau sind international bekannt. Welche Bedeutung hat das Seifersdorfer Tal?

Der Landschaftsgarten ist für die Geschichte der Parkgestaltung sehr wichtig. Hier wird erstmalig der Versuch unternommen, eine neue Art Park zu schaffen, weg von der geometrischen Strenge der Barockgärten, in denen die Natur quasi eingepfercht und zurechtgestutzt wurde. Der Ansatz in Seifersdorf ist eher, der Natur freien Raum zu lassen und sie durch gezielte Eingriffe aufzuschmücken. Tina von Brühl war darin eine Meisterin.

Die Bedeutung wie Branitz oder den Park bei Bad Muskau hat das Tal aber nicht erlangt.

Nein, das ist sehr schade. Das Seifersdorfer Tal hätte mehr Beachtung verdient. Die Anlage ist wundervoll. Sie ist ein Spiegel der Persönlichkeit von Tina von Brühl und auch ein Spiegel der Zeit.

Das Seifersdorfer Tal gehört dem Verein Sächsischer Heimatschutz und wird vom Verein Tinathal betreut. Die Arbeit wird ehrenamtlich erledigt. Ist das für eine Anlage wie in Seifersdorf angemessen?

Der Verein Sächsischer Heimatschutz und der Verein Tinathal machen eine sehr gute Arbeit. Es gibt im Jahr zahlreiche Arbeitseinsätze und Parkseminare, bei denen die Anlage in Ordnung gehalten wird. Die Kraft in den Vereinen ist aber begrenzt. Nach meiner Einschätzung braucht ein Park wie im Seifersdorfer Tal feste Strukturen. Das würde den Landschaftspark noch weiter aufwerten und entspräche auch seinem Rang.

Wie ist Ihre persönliche Beziehung zu Seifersdorf?

Ich kenne den Park sehr gut. Ich war bei mehreren Parkseminaren dabei, beispielsweise nach dem Tornado 2010. Damals wurde begonnen, die schlimmsten Schäden zu beseitigen.

Vortrag: Von Graf Brühl bis Fürst Pückler – die Parkanlagen von Brody (Pförten) und Branitz, Mittwoch, 15. März, 17.30 Uhr im Schloss Seifersdorf

