Das Seenland überblicken Zwei neue Aussichtspunkte an Seeufern sind geplant. Auch Schneisen für eine schönere Sicht aufs Wasser soll es geben.

Der Rostige Nagel ist schon eine „Landmarke“, das Kraftwerk Boxberg gilt ebenfalls als solche. Nun sollen zwei neue Aussichtspunkte dazukommen. © Grafik: arteffective/Susann Möller

Wer Besuch bekommt und ihm schöne Ecken im Lausitzer Seenland zeigen will, der dürfte auch ihn ansteuern: den „Rostigen Nagel“, den Aussichtsturm am Sornoer Kanal zwischen Geierswalder und Sedlitzer See. Von ganz oben, aus 30 Metern Höhe, hat man einen herrlichen Blick über die Seenlandschaft, auf die Kraftwerke Boxberg und Schwarze Pumpe, auf den Klettwitzer Windpark.

Der „Rostige Nagel“, das steht schon seit Jahren fest, soll nicht der einzige Aussichtsturm im Seenland bleiben. Ein Konzept und Vorplanungen gab es schon 2006 und 2009, es folgte ein studentischer Wettbewerb mit Entwürfen. 30 Studenten der BTU Cottbus-Senftenberg hatten sich seinerzeit an dem Architekturwettbewerb beteiligt. Die früheren Planungen lässt der Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen seit geraumer Zeit überarbeiten. Es geht dabei nicht nur um Türme, sondern auch um Standorte für Sichtschneisen an den Böschungen der Seen, die dauerhaft freigehalten und einen schönen Blick aufs Wasser bieten sollen.

Das beauftragte Großräschener Landschaftsplanungsbüro Subatzus & Bringmann hat sich nun durch die bereits vorhandenen Unterlagen, wie etwa das Regionale Entwicklungskonzept, geforstet, sich mit Kommunalverwaltungen abgestimmt, das Seenland zwischen der sächsisch-brandenburgischen Grenze und Boxberg im östlichen Teil bereist. Die Mitarbeiter können nach der Prüfung von 17 potenziellen Standorten nun Empfehlungen aussprechen, wo im sächsischen Seenland es sogenannte „Landmarken“ und Sichtschneisen geben soll. Das taten sie kürzlich vor den Zweckverbands-Mitgliedern, wobei betont wurde, dass es sich hierbei noch nicht um den Planungs-Endstand handle.

Die Planer favorisieren demnach Aussichtstürme am Blunodamm zwischen Blunoer Südsee und Sabrodter See sowie am Nordufer des Scheibesees bei Burg (siehe Karte). Ein weiterer ist für das Gelände der Energiefabrik Knappenrode vorgesehen, wobei hier nicht der Zweckverband am Zug ist. Die Aussichtspunkte sollten mindestens 30 Meter hoch und ihr Umfeld mit Parkplätzen, Rastplatz, Sanitäreinrichtungen und Informationsmöglichkeit ausgestattet sein. Und Platz für spätere Gastronomie vorzuhalten, ist nach Ansicht der Planer ebenfalls sinnvoll.

Für den Blunodamm spreche beispielsweise seine gute Verkehrsanbindung sowohl für Rad- als auch für Autofahrer und die sperrgebietsfreie Lage, hieß es. Und der Scheibesee befände sich sehr gut zentral im Lausitzer Seenland. Hoyerswerdas Oberbürgermeister Stefan Skora (CDU) hätte den Aussichtsturm dort lieber an einer anderen, näher an der Stadt gelegenen Uferseite des Scheibesees gesehen. Dem stehen aber ein Bebauungsplan für das betreffende Gebiet, eine geschützte Heidelandschaft und Flächen in Privatbesitz im Wege.

„Allen Landmarken liegen zehn Kilometer Luftlinie voneinander entfernt“, so Planerin Ines Grimm. Das gesamte Seenland könne so gut überblickt werden. Vom Blunodamm aus seien aus luftiger Höhe unter anderem der Leuchtturm Geierswalde, Hoyerswerda, der „Rostige Nagel“ oder die Tagesanlagen des Tagebaus Welzow zu sehen, skizzierte Ines Grimm die Ergebnisse einer kürzlichen Drohnen-Befliegung.

Reisende im Seenland, vor allem Kraftfahrer, sollen anhalten und freie Sicht aufs Wasser genießen können – deshalb die vorgesehenen sieben Sichtschneisen. „Es geht darum, die Seen besser wahrzunehmen“, erklärte Ines Grimm. Gelichtet werden sollen Bereiche am Südufer des Neuwieser Sees, am Westufer des Bernstein- und des Dreiweiberner Sees, am Nordufer des Scheibesees und am Silbersee. Der Verbandsvorsitzende Landrat Michael Harig (CDU) bat die Planer darum, noch einmal einen Vorstoß für das Schaffen einer Schneise an einem besonders schönen Ausblick am Partwitzer See zu wagen. Die Krux: Die Stelle befindet sich in Privateigentum. Auch am Erikasee hin zum Kortitzmühler See solle es an einer Stelle freie Sicht geben. Die Bürgermeister der Seenland-Kommunen gaben mehrheitlich grünes Licht, die Planungen für die „Landmarken“-Standorte weiterzuführen.

zur Startseite