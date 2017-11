Das schwierige Schicksal eines Turnklubs Das junge DSC-Team setzt eine große Tradition fort – trotz eingeschränkter Möglichkeiten.

Die Dresdner Riege (v. l.): Charlotte Hartmann (18 Jahre), Marlene Bindig (20), Susann-Marie Beck (17), Maria Sonntag (17), Julia Vietor (18), die verletzte Lucienne Fragel (15) und Jule Mehnert (13). Hinzu kommt Lea Marie Quaas (12) aus Chemnitz.

Tom Kroker, Cheftrainer DSC-Turnen

Die besten Zeiten sind schon eine Weile her, aber damals waren die Voraussetzungen grundsätzlich andere. Im Sportsystem der DDR war Dresden ein Stützpunkt für die talentiertesten Turnerinnen. Zwölf hauptamtliche Trainer betreuten etwa 50 Mädchen und junge Frauen im Alter von neun bis 20 Jahren, einige erreichten internationale Klasse wie Martina Jentsch. Sie gewann 1985 und 1987 bei der Weltmeisterschaft sowie bei den Olympischen Spielen 1988 mit der DDR-Riege jeweils Bronze.

Und auch die erste gesamtdeutsche Meisterin am Stufenbarren, Peggy Wünsche, war beim SC Einheit ausgebildet worden. Den Titel holte sie 1991 bereits für Bergisch Gladbach. In Dresden wurden mit dem Umbruch die Übungsleiter entlassen und nur einer über den Landesverband sowie drei, vom Arbeitsamt gefördert, wieder eingestellt. Christa Herrmann, Dieter Hammer sowie Dorle und Volker Parsch setzten die Förderung von Talenten unter erschwerten Bedingungen erfolgreich fort.

Es ist an der Zeit, daran zu erinnern, denn ohne ihr Durchhaltevermögen würde es vermutlich den Wettkampf nicht geben, der am Sonnabend in der Margon-Arena ausgetragen wird. Die Turnerinnen des DSC haben zum Saisonfinale in der 2. Bundesliga noch eine Chance auf den Aufstieg, auch wenn die nur theoretisch ist und sich Trainer Tom Kroker deshalb nicht damit beschäftigt. „Das war eigentlich unser Ziel“, räumt er zwar ein, aber: „Uns haben Verletzungssorgen dazwischengefunkt.“

Die 15-jährige Lucienne Fragel, die bei der deutschen Jugendmeisterschaft zum Turnfest in Berlin im Juni drei Medaillen gewonnen hat, brach sich bei einem Trainingssturz beide Ellenbogen. Kroker ist deshalb dankbar, dass Chemnitz mit Lea Marie Quaas eine Turnerin für den Wettkampf an Dresden ausleiht. Allerdings ist sie mit zwölf die Jüngste im Team, gefolgt von der 13-jährigen Jule Mehnert, die der Trainer als „Ulknudel“ und „Spaßrakete“ bezeichnet. „Ich bin schon aufgeregt, aber ich freue mich drauf“, sagt sie vor dem Auftritt vor heimischem Publikum.

Das ist für die Turnerinnen ein besonderes Erlebnis, zumal schon mehr als 1 250 Karten verkauft wurden. Die Zuschauer sollen nicht erst zur Bundesliga mit den Top-Stars um die Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer ab 17 Uhr in die Halle kommen, sondern schon ab 12 Uhr dabei sein. Darauf hofft jedenfalls Marlene Bindig. „Ich denke, dass sie auch die Heimmannschaft in der zweiten Liga unterstützen wollen“, sagt die 20-Jährige.

Sie hat vor zwei Jahren die erste Goldmedaille für den DSC bei einer nationalen Meisterschaft der Elite seit 1990 geholt und in diesem Jahr Silber am Boden gewonnen. Doch inzwischen studiert sie in Südtirol, braucht mehr als eine Stunde, um mit dem Auto über kurvenreiche Straßen zu einer Trainingshalle zu kommen. Und die ist alles andere als optimal ausgestattet. Deshalb hat sich Marlene Bindig eine Woche freigenommen, um sich in Dresden auf den Wettkampf vorzubereiten, der ihr letzter sein wird. „Erst mal“, wie sie mit einem Schmunzeln sagt. „Es ist ein widersprüchliches Gefühl. Einerseits blutet mir das Herz, weil das, was ich 15 Jahre lang mit Leib und Seele gemacht habe, zu Ende geht. Andererseits freue ich mich, noch mal mit einem glitzernden Turnanzug auf der Matte stehen und der Mannschaft mental und sportlich helfen zu können.“

Der Trainer gibt einen Podestplatz als Ziel vor und schließt dabei den Tagessieg nicht aus. Wenn Spitzenreiter Ulm zudem patzen sollte, wäre es noch möglich … Doch solche Rechenspiele mag Tom Kroker nicht anstellen. Er hat es mit seinen Mädels auch so schon weit gebracht – angesichts der einschränkten Möglichkeiten. Das bezieht sich nicht etwa auf die Trainingsbedingungen, die sind in der DSC-Halle nahezu perfekt. „Aber ich wünsche mir einen besseren Trainer-Sportler-Schlüssel. Ich betreue zehn Turnerinnen, das ist eigentlich zu viel. Und auch bei den Jüngeren sind wir nicht ausreichend besetzt.“

Das soll keine Kritik am Verein sein, den Kroker als Rückhalt für die Abteilung sieht. Es ist vielmehr das Schicksal eines Turnklubs in Deutschland mit leistungssportlichem Anspruch, der kein Bundesstützpunkt ist. Herausragende Talente werden nach Chemnitz delegiert. Der Wettkampf am Sonnabend in Dresden ist eine Chance, in eigener Sache zu werben. Und egal, wie es ausgeht, die erste Liga bleibt ein Anreiz. „Das wäre cool“, meint Kroker.

Bis 1998 hatte der DSC in der Bundesliga geturnt, danach bis 2004 in der zweiten. Als mehrere Sportlerinnen ihre Karriere beendeten, musste die Mannschaft jedoch zurückgezogen werden. 2007 stellte der damalige Cheftrainer Olaf Große ein neues Team zusammen, das 2009 in die 2. Bundesliga aufstieg. Die Turn-Tradition in Dresden wird also fortgesetzt, und das ist vielleicht sogar der wichtigste Erfolg.

