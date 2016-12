Das Schwarze ist drauf Die Luise-Romstedt-Straße in Waldheim ist fertig. Die Stadt muss aber mehr Geld bereitstellen.

Anfang der Woche haben Mitarbeiter der Firma Straßenbau Andrä die Schwarzdecke auf der Luise-Romstedt-Straße aufgebracht. © Dietmar Thomas

Nach der oberen Breitscheidstraße, die bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde (DA berichtete), ist nun auch die sich anschließende Luise-Romstedt-Straße saniert. Am Anfang der Woche ist die Schwarzdecke aufgebracht worden. Bis Ende dieses Jahres soll auch noch die Sanierung der Güterbahnhofstraße abgeschlossen werden. Damit wäre dann das Straßenviertel obere Breitscheid-, Luise-Romstedt- und Güterbahnhofstraße komplett saniert.

Allerdings kostet der grundhafte Ausbau der Straße etwa 30 000 Euro mehr als geplant. „Die Erhöhung resultiert daraus, dass das Baufeld auf die Güterbahnhofstraße ausgeweitet wurde“, erklärt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Die Waldheimer Stadträte müssen über diese Kostenerhöhung in ihrer Sitzung am Donnerstag beraten. Die Kosten für den Straßenentwässerungsanteil stiegen aufgrund der Baufelderweiterung von ursprünglich geplanten 25 000 auf 32 300 Euro, heißt es in dem Beschlussvorschlag. Für die Baumaßnahme muss ein Beweissicherungsverfahren der Grundstücke und Gebäude von einem unabhängigen Sachverständigen angefertigt werden. Die Kosten dafür betragen 3 500 Euro. Und es fallen Vermessungskosten in Höhe von 17 000 Euro an.

Damit erhöhten sich die Ausgaben von 349 000 auf 379 000 Euro. Bisher sind davon 314 200 Euro mit Aufträgen untersetzt. Die überplanmäßigen Mittel sollten aus dem Gesamtpaket Stadtumbau Ost abgedeckt werden.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Stadtrat den Auftrag zu Planungsleistungen zum Bauvorhaben grundhafter Ausbau der Luise-Romstedt-Straße vergeben. Bevor dieser beginnen konnte, hatte der Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ einen neuen Mischwasserkanal verlegen lassen und die Oewa ließ die Trinkwasserleitung erneuern. Im Zuge dessen wurden auch die Hausanschlüsse erneuert. Zudem wechselte die Mitnetz Gas, ein Unternehmen der Envia-Gruppe, eine Stahlrohrleitung. (DA/mit eg)

