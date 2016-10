Das schönste Naturfoto des Jahres

© Tim Laman

Ein Foto – mehrere Auszeichnungen: Der US-Amerikaner Tim Laman wurde bereits im Frühjahr für seinen Orang-Utan auf Borneo mit dem ersten Preis für eine Bildserie in der Kategorie Natur beim World Press Photo Award 2016 ausgezeichnet.

Um das stark gefährdete Tier zu fotografieren, musste Laman selbst auf den 30 Meter hohen Baum klettern. Dafür wurde er nun mit dem Preis „Wildlife Photographer of the Year 2016“ ausgezeichnet – einer der wichtigsten Auszeichnungen für Naturfotografen. Profis und Amateure aus 95 Ländern hatten fast 50 000 Bilder eingereicht. Vergeben wird der Preis in mehreren Kategorien vom Natural History Museum in London. Laman ist Biologe.

Seit 20 Jahren schreibt und fotografiert er für das Magazin National Geographic.

