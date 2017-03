Das schönste Bild vom Valtenbergturm Für Neukirchs Hausberg wurde jetzt ein Wettbewerb gestartet. Nicht nur kleine Leute können mitmachen.

Nelee, sechs Jahre, malt gern. Das zurzeit am häufigsten gemalte Gebäude in Neukirch ist der Valtenbergturm. Kinder aus allen Einrichtungen der Gemeinde beteiligen sich an einem Ausscheid. Für die Älteren gibt’s einen Fotowettbewerb. © Steffen Unger

Neukirch. Trutzig ist er. Und groß. Sogar riesengroß, wenn man den Aussichtsturm auf dem Valtenberg mit Kinderaugen sieht. 16 Mädchen und Jungen der Sonnenkäfergruppe der Neukircher DRK-Kindertagesstätte „Zur kleinen Feuerwehr“ haben ihren Turm gemalt. Die Jüngsten von ihnen sind drei, die Ältesten sechs Jahre alt. Vier der 16 Arbeiten zeigt die SZ auf dieser Seite. Auch andere Knirpse aus der „Kleinen Feuerwehr“ und dem Naturkinderhaus „Querx Valentin“ werden den Turm in den nächsten Wochen malen oder basteln. Ebenso Schüler beider Neukircher Schulen. Mit einem von der Gemeinde ausgelobten Kreativwettbewerb bereitet sich Neukirch aufs große Bergfest vom 23. bis 25. Juni vor. Dann feiert Neukirch seinen Valtenbergturm. Eröffnet wurde er vor genau 160 Jahren. Für die Oberlandgemeinde ist das Fest das kulturelle Highlight in diesem Jahr.

Den Turm bekannter machen

Während der Mal- und Bastelwettbewerb nur für Kinder aus Neukircher Kitas und Schulen gedacht ist, kann an einem zweiten, einem Fotowettbewerb, jedermann teilnehmen – unabhängig vom Alter und egal, ob er in Neukirch zu Hause ist oder nicht. Wer gern fotografiert, ist eingeladen, den Aussichtsturm zu erkunden und dabei interessante Motive zu finden, sagt Bürgermeister Jens Zeiler. Ob Außen- oder Innenaufnahmen, Detailansicht oder der uneingeschränkte Panoramablick von der Aussichtsplattform, von der aus man bei klarer Sicht die Gipfel des Osterzgebirges ebenso sieht wie die des Riesengebirges – der nach dem Sachsen-König Johann benannte Turm bietet Wanderern, Ausflüglern und eben auch Fotografen allerhand. Der Wettbewerb soll beitragen, den Valtenbergturm bekannter zu machen und seinen Ursprung, seine Aufgaben und seine heutige touristische Bedeutung noch besser zu vermitteln, sagt Jens Zeiler.

Initiiert wurde der Wettbewerb von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit Helmut Sebald, Inhaber eines Werbestudios in der Oberlandgemeinde. Helmut Sebald ist es, der den Turm – Neukirchs Wahrzeichen – stilisiert ins Dorf bringt. Man sieht den von ihm entworfenen Valtenbergturm inzwischen auf einem ersten Werbeaufsteller an der Hauptstraße, im Hof des ehemaligen Rittergutes, seit einigen Tagen am neuen Elektroauto der Gemeinde und bald auch an den Ortseingängen.

Wettbewerb läuft noch

Bis zum 12. Mai können Arbeiten für den Wettbewerb eingereicht werden. Sie sind anschließend in Neukirch zu sehen – entweder im Rathaus oder im ehemaligen Rittergut. Die Ausstellungsbesucher dürfen zugleich Juroren sein und auf Stimmzetteln ihren Favoriten benennen. Wer die meisten Stimmen bekommt, dem winken nicht nur Preise und Medaillen. Ihre Arbeiten sind dann Ende Juni auch beim Turmjubiläum im Festzelt zu sehen.

„Der Blick vom Berg schafft uns immer wieder Freiheit“, schrieb Neukirchs damaliger Bürgermeister Gottfried Krause anlässlich des 150. Turmjubiläums 2007. Das Fest von damals haben viele noch in guter Erinnerung. Das diesjährige wird dem nicht nachstehen. Dafür sorgen der Kulturförderverein „Neukircher Heimat“ und viele Partner. Drei Tage lang im Juni ruft der Berg unter anderem mit Musik, Geselligkeit, Ausstellungen und einem Chortreffen. Und wer nicht laufen mag: Es gibt auch einen Shuttleverkehr.

Arbeiten für den Foto-Wettbewerb in der Größe A 4 bis A 3 können bis zum 12. Mai im Rathaus Neukirch, Hauptstraße 20, oder in der Firma Sebald Design, Hauptstraße 12 abgegeben werden. Wegen Betriebsruhe der Bergbaude kann der Turm vom 17.3. bis 4.4. nicht bestiegen werden.

