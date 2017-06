Das schnelle Ende eines Traums Nach einem Jahr in Sachsens höchster Tischtennis-Spielklasse steigen die Damen des Döbelner SV wieder ab.

Gehörte nicht nur beim Döbelner SV, sondern auch in der Sachsenliga wieder zu den Besten: Anja Böhle. © Jörg Schreiber

Es war ein kurzes Intermezzo für die Damen des Döbelner SV in der Tischtennis-Sachsenliga. Nach nur einer Saison müssen sie wieder den Weg in Richtung Landesliga antreten. Dabei gehörten die Mittelsächsinnen anderthalb Jahrzehnte zum Inventar der Tischtennis-Oberliga. Während dieser Zeit unternahmen sie sogar in drei Spielzeiten Ausflüge in die Regionalliga, der damals dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Noch vor vier Jahren qualifizierte sich die Mannschaft für die frisch aus der Taufe gehobene Mitteldeutsche Oberliga. Doch dem Aufstieg folgte umgehend der Abstieg und anschließend der freie Fall. Von dem erholten sich die DSV-Damen in der Landesliga und kehrten nach nur zwölf Monaten in Sachsens höchste Spielklasse zurück. Nun muss das Quartett aber schon wieder den Rückwärtsgang einlegen – wenn auch knapp. Denn am Ende trennten die Döbelnerinnen von einem möglichen Klassenerhalt bei Punktgleichheit mit dem TTC Neusalza-Spremberg gerade mal zwei Spiele.

Eigentlich haben die früheren Kreisstädterinnen nicht allzu viel falsch gemacht. Die Erwartungen, die in sie gesetzt wurden, haben sie erfüllt. In der Rückrunde verbesserte die Mannschaft sogar noch einmal ihr Punktekonto. Nach fünf Zählern in der ersten Halbserie folgten sieben im zweiten Durchgang. Doch in der Schlüsselpartie gegen den ESV Lok Zwickau II fehlte auf Döbelner Seite wichtiges Stammpersonal. Ebenso in den Begegnungen mit Titelträger LTTV Leutzscher Füchse II und dem Spitzenteam vom TTC Holzhausen. In diesen Duellen unterlagen die Döbelnerinnen knapp mit 6:8. In Bestbesetzung wären wohl noch deutlich mehr Punkte möglich und der Abstieg kein Thema für die Mannschaft gewesen. Und danach hatte es lange Zeit auch ausgesehen. Denn die Döbelnerinnen befreiten sich zu Beginn der Rückrunde wieder vom Abstiegsplatz, den sie kurz vor der Winterpause unfreiwillig einnehmen mussten. Doch wie schon in der ersten Halbserie überrundete Erzrivale Neusalza-Spremberg mit einem Schlussspurt die Mittelsachsen am Saisonende. Dabei hätte den DSV-Damen am letzten Spieltag im direkten Duell mit den Ostsächsinnen ein 8:4-Erfolg den möglichen Klassenerhalt bescheren können. Am Ende reichte es aber nur zu einem 8:6.

An Anja Böhle wäre der Klassenerhalt in der Sachsenliga nicht gescheitert. Nach ihrer Auszeit in der Spielzeit 2014/15 konnte sie bereits in der Landesliga-Saison nahtlos an die Leistungen früherer Jahre anknüpfen. Und auch in der höchsten sächsischen Spielklasse gehörte sie wieder zu den besten Spielerinnen der Liga, wenn sie im Aufgebot stand. Mit 27:11 Punkten landete sie auf Platz sieben. Allein in der letzten Partie bei Neusalza-Spremberg gewann sie drei Einzel. Im Doppel war sie gemeinsam mit Evelin Dathe in der ersten Halbserie eine Macht. Die beiden Döbelnerinnen bilden mit sieben Siegen und nur einer Niederlage die erfolgreichste Paarung der Liga. In der zweiten Halbserie kam allerdings nur ein Sieg hinzu bei gleichzeitig drei Niederlagen.

Eine fast ausgeglichene Bilanz spielte Jessica Gückel. Bei der 18-Jährigen, die als einzige im Team alle 18 Begegnungen bestritt, stehen am Ende der Saison 22:23 Zähler in der Bilanz. Altmeisterin Evelin Dathe kommt auf 21:27 und Christiane Prinzing auf 12:20 Zähler. Ebenfalls zum Team gehörten Kerstin Seidel, Franziska Weber und Stephanie Schade. (DA/jsc)

Abschlusstabelle

01. Leutzscher Füchse III 18 134:078 30:06

02. TTV 1948 Hohndorf 18 135:081 29:07

03. TTC Holzhausen 18 125:096 25:11

04. TSV 1888 Falkenau 18 115:112 19:17

05. TTC Elbe Dresden 2 18 112:111 18:18

06. ESV Lok Zwickau 2 18 107:110 17:19

07. ESV Lok Pirna 2 18 105:118 17:19

08. TTC Neusalza-Spremb. 18 106:120 12:24

09. Döbelner SV Vorwärts 18 105:121 12:24

10. TTC Elbe Dresden 3 18 046:143 01:35

