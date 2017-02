Das Schluckenauer Rathaus zieht um Das 200 Jahre alte Gebäude bedarf dringender Sanierung. Für die Bürger bedeutet das weite Wege zu den Ämtern.

Auf den ersten Blick sieht das Schluckenauer Rathaus noch intakt aus. Ein Blick ins Innere und bauliche Untersuchungen belehrten die Fachleute eines Besseren. Jetzt wird das Gebäude aufwendig saniert. Eine Million Euro investiert Schluckenau für bessere Bedingungen in der Stadtverwaltung. © Petra Laurin

Das Rathaus im tschechischen Schluckenau wird in den nächsten 13 Monaten grundlegend saniert. Dafür müssen 75 Mitarbeiter der Verwaltung jetzt ihren Arbeitsplatz räumen und umziehen. Die Bauarbeiten an dem fast 200 Jahre alten Rathaus werden voraussichtlich im April beginnen, informiert die Bürgermeisterin Eva Dzumanova. „Unser Rathaus ist in seiner Geschichte gar nicht oder nur sehr spärlich saniert worden“, sagt sie. Es gab nur kleinere Reparaturen.

Der Zahn der Zeit habe an dem Gebäude derart genagt, dass es sich in einem katastrophalen Zustand befindet. „Die Stadt hat wahrscheinlich kein anderes Gebäude in ihrem Besitz, das so verfallen ist wie das Rathaus“, befürchtet die Bürgermeisterin. Vom Keller bis zum Dach müsse saniert werden. In allen Büros im Erdgeschoss habe sich Schimmel an den Wänden ausgebreitet, jedes zweite Fenster lässt sich nicht mehr öffnen, weiß Frau Dzumanova. Die Statik des Hauses ist nicht mehr gewährleistet. Das alte Objekt ist schwierig zu heizen gewesen und hat dabei Unmengen von Brennstoffen und jede Menge Geld verschlungen.

„Es war sehr schwierig, das Rathaus betriebsfähig zu halten und für die Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher zu sorgen“, betont die Bürgermeisterin. Sie ist froh, dass es jetzt bald losgeht mit der Sanierung. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits zwei Jahre. 25 Millionen Kronen (etwa eine Million Euro) wird die Sanierung kosten. Schluckenau bezahlt das aus der Stadtkasse, denn es konnten keine Fördermittel akquiriert werden. Für die Stadt ist es die größte Investition seit Langem.

Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes am frisch renovierten Friedensmarktplatz in Schluckenau mit laufendem Amtsbetrieb war nicht möglich. Deshalb zieht die Verwaltung jetzt um. Lediglich die Sozialabteilung des Rathauses bleibt in der Nähe in einem Pflegeheim gegenüber des Bahnhofes. Dort entsteht zunächst als Versuch ein Kontaktbüro als Anlaufstelle für die Bürger.

Aus dem Rathaus muss alles raus, sogar der am meisten genutzte Geldautomat der Stadt. Für ihn wird noch ein Ersatzort für die Aufstellung gesucht. Für die Dauer der Sanierung arbeiten die Angestellten der Stadtverwaltung in einem ehemaligen Wohnheim in Kralovstvi (Königswalde). Das ist etwa vier Kilometer vom alten Rathaus entfernt. Für die Mitarbeiter, aber auch für die Bürger und Touristen, werden die Wege zur Behörde jetzt viel länger. Und es wird dauern, bis sich die Mitarbeiter im Ausweichobjekt eingerichtet haben. Dort mussten zunächst Internetanschlüsse für alle Angestellten sichergestellt und das Computernetz ausgebaut werden. Darüber informiert die Sekretärin der Stadtverwaltung, Ivana Lukesova. „Es handelt sich mit dem ehemaligen Wohnheim um eine provisorische Lösung, die nicht ideal ist“, sagt sie.

Die Beamten werden rund zwei Wochen nach dem Umzug ohne Zugang zu ihren Informationssystemen sein. Sie müssen sich dann auf die Verständigung untereinander und die Mitteilungen der Bürger verlassen können. Die Bürgermeisterin sieht in dieser schwierigen Anlaufphase im Ausweichobjekt aber auch eine Chance: „Wir rechnen damit, dass die Mitarbeiter des Rathauses viel mehr außer Haus tätig sein werden“, sagt Frau Dzumanova. „Damit sind sie aber viel näher an den Bürgern dran“, schätzt sie und gewinnt den neuen Bedingungen auch Positives ab.

Derzeit ist die Stadtverwaltung von Schluckenau dabei, die Firmen für die einzelnen Bauleistungen auszuwählen. Die Bürgermeisterin hofft, dass die Arbeiten im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen bleiben. Sie freut sich, dass nach der Fertigstellung der Sanierung sowohl Mitarbeiter als auch Besucher des Rathauses ein funktionales Gebäude in neuem Glanz vorfinden werden. Dann ist das Rathaus auch für Menschen mit Behinderung problemlos zugänglich – auch über den Hof, der ebenfalls renoviert wird.

