Das Schlittern geht weiter Am Montagabend und Dienstagmorgen hat sich der Winter im Landkreis Görlitz von seiner gefährlichen Seite gezeigt. Das Gleiche droht am Donnerstag nochmal.

Nichts ging mehr am Dienstag auf der B 178 Richtung Löbau. Auf der rechten Spur stauten sich die Fahrzeuge schon vor dem Ortseingang Großhennersdorf. © thomas eichler

Die Zutaten zu diesem Teufelswerk namens Eisregen waren alle da: Minusgrade in Erdbodennähe, etwas höher eine wärmere Luftschicht mit prallen Regenwolken und ein kühlender Wind aus dem Böhmischen Becken. Tief Hubertus hat eine gefährlich glatte Mischung angerührt, die von Montagnachmittag 17 Uhr bis in den Dienstagvormittag Autofahrern und Fußgängern arg zu schaffen gemacht hat.

Trotzdem war die Lage zumindest in Görlitz und im Umland überschaubar. Udo Gleisenberg, Leiter der Straßenmeisterei Niesky, berichtet, dass die Straßenmeisterei Niesky vom Reichenbacher Winterdienststützpunkt aus auf den Kreis-, Staats- und Bundesstraßen im Görlitzer Raum am Montag ab 17 Uhr verstärkt Sole gestreut hatte. Außerdem hatte sie sich Verstärkung durch ein Fremdfahrzeug geholt.

Nachdem der Eisregen zwischen 18.30 und 20 Uhr zugenommen hatte, legte auch der Winterdienst nach und war bis Mitternacht im Einsatz. Um drei Uhr am Dienstag ging es weiter. Zu dem Zeitpunkt waren jedoch zwei von vier angeforderten Fremdfahrzeugen ausgefallen. Auch das kann passieren, sagt Udo Gleisenberg. Gegen 6.30 Uhr am Dienstagmorgen hatten im Görlitzer Umland die Schneeverwehungen zugenommen.

Dadurch kam es im Berufsverkehr zu Verzögerungen. Schwerpunkte waren S 111, die Kreisstraße zwischen Friedersdorf und Jauernick und die Kreisstraßen nach Königshain. Es musste aber keine Strecke aufgegeben werden. Auf der B 115 hatten es gestern die Holztransporter nach Kodersdorf schwer. Auch dort kam es besonders im Bereich der Kunnersdorfer Senke immer wieder zu Behinderungen.

Allein schon bis zum Dienstagmorgen 5 Uhr zählte die Polizei 69 Unfälle im Landkreis – davon waren ein Drittel auf Glatteis zurückzuführen. In den fünf darauffolgenden Vormittagsstunden gab es weitere 20 Karambolagen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz – zum Glück waren es in den meisten Fällen lediglich Blechschäden.

Probleme mit der Bereitstellung von Sole im Landkreis gibt es nicht. Die Salzhallen werden kontinuierlich nachgefüllt, teilt Landkreissprecherin Marina Michel mit. Bisher sind in diesem Winter im Landkreis 6 250 Tonnen Streusalz verbraucht worden. In den Hallen befinden sich zurzeit noch um die 2 600 Tonnen. Aufgrund der geografischen Gegebenheiten wird im südlichen Kreisgebiet mehr Streusalz benötigt als im Norden. Hier war die Lage am Montag und Dienstag deutlich dramatischer – wegen stärkerer Schneeverwehungen.

Blitzeis könnte es schon bald wieder geben. Gerold Weber vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig bestätigt zwar, dass das Phänomen des Eisregens in den vergangenen Jahren in der Oberlausitz selten war. Aber sein Kollege, Meteorologe Jens Oehmichen, geht davon aus, dass es im Landkreis noch in dieser Woche erneut dazu kommen könnte: „Für Donnerstag besteht die Gefahr, dass sich erneut eine solche Konstellation bildet, noch ist es aber nicht ganz sicher.“

Fest steht dagegen, dass das große Tauwetter in der Oberlausitz nicht einsetzen wird: „Wir haben es hier mit einer südöstlichen Strömung aus dem Böhmischen zu tun, die sehr kalt ist, deshalb wird es hier bei Temperaturen unter null Grad bleiben“, sagt Oehmichen. Mit Schneefall oder eben Eisregen ist deshalb weiterhin zu rechnen. Höchstens zum Wochenende hin könnte es bei leichtem Westwind tagsüber mit etwa null Grad etwas milder werden. „Es wird hier aber definitiv nicht gleich alles wegtauen“, sagt der Meteorologe. Und nächste Woche? Das sei noch nicht ganz sicher, derzeit spreche aber auch einiges für eine neue Kältewelle.

zur Startseite