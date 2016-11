Das Schlammproblem am Hüttenteich Die Stadt Altenberg lässt einen Teil des Teiches ausbaggern. Dem Pächter reicht das nicht.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der 51-jährige Uwe Knöfel ist Pächter des Hüttenteiches Geising. Er wünscht sich, dass die Stadt Altenberg erklärt, was und wann sie in den nächsten Jahren hier anpacken will. Gegenwärtig lässt sie den oberen Teil des Teiches entschlammen. © Frank Baldauf Der 51-jährige Uwe Knöfel ist Pächter des Hüttenteiches Geising. Er wünscht sich, dass die Stadt Altenberg erklärt, was und wann sie in den nächsten Jahren hier anpacken will. Gegenwärtig lässt sie den oberen Teil des Teiches entschlammen.

Im vorderen Teil des Teiches steht noch das Wasser.

Viele Fugen an der Mauer wurden in den letzten Jahren ausgespült.

Wenn Uwe Knöfel aus seiner Hüttenteichbaude heraustritt, schaut er auf eine riesige Schlammwüste. An ein paar Stellen wurde die graue Pampe zu kleinen Hügeln zusammengeschoben. „Wenn der Schlamm ausgetrocknet ist, wird er abgefahren“, erklärt Knöfel. Wann das sein wird, kann er nicht sagen. „Gegenwärtig ist es hier sehr feucht.“ Er ist froh, dass die Stadt Altenberg als Verpächter doch noch tätig geworden ist. Vor ein paar Wochen sah es nicht so aus, erzählt er.

„Ich schätze, dass in den letzten 15 Jahren hier nur das Notwendigste getan wurde“, sagt er. Entschlammt wurde der Teich seines Wissens nach in der Zeit nicht. Dabei ist das immer wieder notwendig, da der Hüttenteich ein Naturbad ist, in den das Wasser des Hüttenbaches fließt. Dessen Quellgebiet befindet sich in den Hügeln oberhalb des Teiches. Von dort werden Sand und kleines Geröll in den Teich gespült. Im Laufe der letzten Jahre setzte sich so eine 15 bis 30 Zentimeter dicke Schlammschicht auf dessen Boden ab.

Und das nicht nur im oberen Teil des Teiches, der den Bootsfahrern vorbehalten ist, sondern auch im unteren Teil. Hier gibt es den Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich. „Die Wasserqualität hat nicht darunter gelitten“, sagt Knöfel. Dennoch sind vor allem die Geisinger unzufrieden. Immer wieder bekam er zu hören, dass der Schlamm sie störe. Da Knöfel nur Pächter des Teiches ist, wandte er sich an die Stadt Altenberg als Eigentümerin. Die reagierte. Im Frühjahr traf sich Knöfel mit dem Leiter der Kommunalwirtschaft, Frank Gössel.

Gemeinsam einigten sie sich auf mögliche Maßnahmen und einen Zeitplan. Demnach sollte der Schwimmbereich im Herbst entschlammt werden. In diesem Zuge sollten die Fugen am Becken verpresst werden. Mit den Vorarbeiten sollte im August begonnen werden, erzählt Knöfel. Nach dem Gespräch war er zufrieden, die meisten seiner Wünsche würden wohl erfüllt werden, glaubte er. Doch als sich die Badesaison dem Ende neigte und sich vonseiten der Stadt nichts tat, fragt er im Rathaus nach. Sicherheitshalber informierte er die Verwaltung Anfang September auch darüber, dass er nach der letzten Veranstaltung in diesem Jahr, dem Kohlhau-Team-Marathon, am 11. September mit dem Wasserablassen des Beckens beginnen werde. Mit der Entschlammung könnte demnach am 19. September gestartet werden. „Es wäre schön, wenn dieser Zeitplan auch für die Stadt möglich wäre, um vor einem eventuellen Wintereinbruch den Hüttenteich wieder zu füllen.“

Bad ist auch für die Einheimischen

Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) reagierte prompt. Im Haushaltsplan seien keine Mittel für die Entschlammung vorgesehen. „2016 werden wir dies so nicht machen können“, erklärte Kirsten per E-Mail und verwies auf andere Investitionen der Stadt in Geising und Lauenstein. Knöfel war von der Antwort nicht begeistert. Diese Informationen haben „ihn schwer getroffen“, sagte er. Aufgeben wollte er nicht. Deshalb besuchte er Mitte September die Stadtratssitzung und trug sein Anliegen erneut vor. Dort hakte auch Geisings Stadtrat Uwe Stephan (CDU) nach. Er wollte vom Rathaus wissen, wann die Stadt die Mauern im Bad saniere.

Kirsten räumte ein, dass der Bauhof imstande sei, die Fugen zu schließen. Allerdings könnten dann andere Arbeiten wie die oft angemahnte Grasmahd nicht erledigt werden. Dem Hüttenteichpächter konnte er indes eine kurzfristige Lösung anbieten. Demnach werde die Stadt kurzfristig 16 000 Euro bereitstellen, damit der Schlamm im oberen Becken ausgebaggert werden kann. Mehr Geld könne die Stadt nicht bereitstellen, erklärte Kirsten. Nach seiner Ansicht seien insgesamt rund 100 000 Euro notwendig, um das gesamte Becken zu entschlammen.

Ende September rückte dann die Baufirma tatsächlich an. Für Uwe Knöfel ist das nur ein Trostpflaster. Zwar werde jetzt wenigstens ein Teil seiner Forderungen erfüllt. Unbeantwortet blieben aber seine anderen Fragen. Wann wird der andere Teil des Beckens entschlammt? Wann werden die Fugen verpresst? Und wann bekommt die neben dem Bad stehende Baude einen neuen Anstrich? „Die Stadt müsste doch ein Interesse haben, das Bad zu erhalten“, sagt Knöfel. Dieses gehöre nicht nur zur touristischen Infrastruktur, sondern sei auch ein Angebot für die Geisinger. Darüber sollten sich die Verwaltung und der Stadtrat in Altenberg Gedanken machen. Auf den Punkt gebracht hat es der Pächter in einem Schreiben an den Geisinger Ortschaftsrat, das er mit folgenden Worten beendete: „Ich, Herr Uwe Knöfel, möchte von der Stadt Altenberg wissen: Was haben Sie mit dem Hüttenteich vor?“

