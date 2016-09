Das Schallali durfte nicht fehlen Der Chansonnier Jürgen Walter war Gast beim Promi-Treff. Die Frauen mögen ihn immer noch.

Jürgen Walter war zu Gast beim Promitreff der WG Fortschritt. Der 72-Jährige, der in der Nähe von Berlin lebt, plauderte aus seinem Leben und sang. © André Braun

Der Mann ist ein Frauenliebling geblieben. Gut, die Damen, die ihn heute vielleicht etwas weniger anhimmeln, sind mit ihm gereift. Jürgen Walter ist 72. Weiße Mähne, deutlich fülliger als in seinen besten Jahren. Aber er ist noch der Dampfplauderer vor dem Herrn, der sein Publikum zu unterhalten weiß. Am Mittwoch war er in Döbeln. Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt hatte ihn zum Promi-Treff eingeladen. Und die Hütte war voll, wobei die Herren diesmal eindeutig in der Unterzahl waren.

Jürgen Walter, das ist etwas für die Generation jenseits der 40. Im DDR-Fernsehen gehörte der Chansonnier zum Stammpersonal. Er war der Erste, der eine eigene Personality-Show im Palast der Republik bekam. Sicher auch wegen seiner Entertainer-Qualitäten. Die durfte er auch diesmal ausleben. Das Singen trat da schon etwas in den Hintergrund. Der Titel, mit dem er damals den Durchbruch schaffte, war sein zweiter an diesem Nachmittag: Wär’ mir doch alles ganz egal, Schallala, schallali. Die meisten haben zumindest innerlich den Refrain mitgesungen. „Viele Leute fragen: Kannst du das überhaupt noch hören? Und ob. Ich singe das immer noch gerne.“ erzählte Jürgen Walter. Bis zu seinem Durchbruch hatte er sich zehn Jahre mehr oder weniger gut durchgeschlagen. „Man muss nur an sich glauben“, diesen Satz wiederholte er ein paar Mal.

Dass er mal Sänger wird, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Gesungen hat er zwar schon immer. Als Kind bei Beerdigungen und Hochzeiten in Fraureuth bei Zwickau, wo er herstammt. 50 Pfennige gab es dafür. Zum Kreuzchor durfte er aber nicht. Schlager habe er mit 13 oder 14 Jahren zum ersten Mal gehört, erzählte Walther. Dann kam die Kaufmannslehre in der Landwirtschaft. Später das Studium für Germanistik und Romanistik in Berlin. In seiner Zeit im Oktoberclub, der Singebewegung der FDJ, habe er mehr gelernt als im ganzen Studium, meint er. Dort lernte er bekannte Lyriker der DDR kennen. Seit 1969 hatte er den Berufsausweis als Unterhaltungskünstler.

Sportlich war Walter zwar immer „Modell nasser Sack“ wie er sagte. Für seinen Titel „Ein Clown sein“ hatte er mit 40 Jahren sogar eine Ausbildung an der Artistenschule am Trapez und auf dem Drahtseil absolviert.

Auf dem Tisch hatte Walter eine ganze Kollektion seiner Alben aufgebaut. Die ganz alten und auch das neuste: Nach zehn Jahren Pause hatte er „Alles kehrt wieder“ im Frühjahr herausgebracht.

