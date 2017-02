Das sagt Google über Riesa Wer Riesa eintippt, bekommt auch unerwartete Tipps. Die Tourismus-Chefin ist dennoch mit dem Ergebnis zufrieden.

Wer „Riesa“ bei Google eingibt, sucht offenbar meistens nach der Arena, den Riesaer Postleitzahlen, einem Stadtplan oder nach Sehenswürdigkeiten. © ontage: Sebastian Schultz/ Fotos: Archiv

Was unternimmt man heutzutage, bevor man in eine fremde Stadt fährt? Sicher führt der erste Weg nicht in die nächste Buchhandlung, um sich dort einen Stadtplan zu kaufen. Selbst Senioren bemühen in dieser Situation inzwischen eine Suchmaschine im Internet. Doch welches Bild ergibt sich für einen Fremden, der in die Suchmaske „Riesa“ eintippt? Üblicherweise bieten die großen Suchmaschinen wie Google oder Yahoo dem Suchenden automatisch Wörter an, die den ersten Begriff vervollständigen. Mitunter kommt man so schneller zum Ziel oder wird auf Ideen aufmerksam, die man zuvor noch nicht hatte.

Im Falle des Suchbegriffs „Riesa“ erscheinen bei der automatischen Vervollständigung die Begriffe: Erdgasarena, plz, Stadtplan und Sehenswürdigkeiten. Erdgasarena? Dabei heißt Riesas Veranstaltungshalle doch inzwischen schon seit drei Jahren Sachsenarena. Laut FVG-Sprecher Tobias Czäczine dauert es aber mindestens fünf Jahre, um eine neue Marke in den Köpfen der Kunden zu etablieren. „Daher möchten wir natürlich auch unseren Gästen, denen immer noch die Erdgasarena geläufig ist, die Möglichkeit geben, sich über unsere Angebote zu informieren. Somit existiert auch noch die Domain www.erdgasarena.de, welche auf www.sachsenarena.de weiterleitet“, erklärt er.

Laut Google ergeben sich die Vervollständigungsbegriffe aus „den Suchanfragen anderer Nutzer. Trendthemen sind beliebte Themen in Ihrer Region, die sich im Laufe des Tages ändern.“

Demnach haben Internetnutzer im Zusammenhang mit Riesa besonders häufig nach der Arena oder nach den örtlichen Postleitzahlen gesucht. Beim Google-Konkurrenten Yahoo erscheinen zudem Begriffe wie TV, Teigwaren, Kino, aber auch Efau. „Riesa Efau“ ist allerdings nicht etwa ein eingetragener Verein in Riesa, sondern ein Kulturzentrum in der Landeshauptstadt.

Die Vervollständigung von Suchanfragen werde ohne menschliche Beteiligung nur durch einen Algorithmus generiert, heißt es vonseiten des Internetriesen Google. Laut Keyword-Expertin (Schlüsselwort-Expertin) Magali Schonder lässt sich die Autovervollständigung nicht beeinflussen – die Trefferliste der Suchergebnisse hingegen schon. Sie erstellt für kommerzielle Kunden sogenannte Adwords: Anzeigen, die als Google-Treffer in der Liste meist ganz oben erscheinen. „Ich kann in der Anzeige bestimmte Suchbegriffe hinterlegen, mit denen meine Kunden gefunden werden“, erklärt sie. Inzwischen hat sich daraus ein eigener Dienstleitungsbereich gebildet. Schonder betreut etwa einen Hersteller für Duftlampen. Für jeden Klick auf die Anzeige erhalte Google einen bestimmten Betrag von der Firma. Städte und Gemeinden würden sich diese Suchmaschinenoptimierung eher seltener leisten.

Riesa-Info-Chefin Heike Kandel ist mit der „Ausbeute“ der automatischen Vervollständigung für den Begriff Riesa schon sehr zufrieden – immerhin tauchen keine Begriffe wie Deutsche Stimme oder Leerstand in der Liste auf. Auch über die Tatsache, dass sich der Name Sachsenarena offenbar noch nicht gänzlich durchgesetzt hat, kann sie beruhigt hinwegsehen: „Das Internet vergisst eben nie. Ich sehe das aber nicht als Problem an – im Gegenteil. Das zeigt doch die große Magnetwirkung der Arena.“ Auf Tourismusmessen oder in der Riesa-Info fragten die Leute noch immer nach der Erdgasarena. Das Wichtigste sei doch, dass jeder weiß, was gemeint ist. „Das ist ja auch kein negativbesetzter Begriff. Erdgas hat natürlich das Glück, dass der Werbeeffekt nachwirkt“, so Kandel. Auch mit den Google-Treffern für „Riesa“ ist sie sehr zufrieden. Neben der offiziellen Seite der Stadt mit der Begrüßung „Willkommen in der Sportstadt“ und Riesas Wikipedia-Eintrag erscheint dort auch die Seite der Riesa-Info – und das ganz ohne kostspielige Suchmaschinenoptimierung.

