„Das richtige Leben“ jetzt auf DVD Der Bautzener Regisseur Robert Heber erzählt in dem Film von einer Liebe, die auf eine harte Probe gestellt wird.

Der Bautzener Robert Heber ist der Regisseur des Films „Das richtige Leben“. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Der Film „Das richtige Leben“ des Bautzener Regisseurs Robert Heber erscheint jetzt auf DVD. Der Film erzählt die Geschichte von Tommy und Julia. Er ist ein Außenseiter. Sie wächst in einem gutbürgerlichen Elternhaus auf. Als Julia schwanger wird, fasst Tommy einen fatalen Entschluss. Um Geld für seine große Liebe zu verdienen, lässt er sich auf Drogengeschäfte ein.

„Das richtige Leben“ hatte Anfang des Jahres in Bautzen Premiere und wurde seitdem bei 150 Vorstellungen in Deutschland, Brasilien und Polen gezeigt. Im März 2017 ist der Film Bestandteil des Programms der Schulkinowochen in Sachsen.

Die DVD ist ab dem 22. Dezember erhältlich – unter anderem in der Buchhandlung Kretschmar in Bautzen. Neben dem Hauptfilm ist auch ein 30-minütiges Bonusmaterial mit bisher unveröffentlichten Szenen enthalten. Auch eine Dokumentation über den Film und die Dreharbeiten ist auf der DVD zu finden. (SZ)

