Das Reich lässt grüßen Die Bundesrepublik ist ein Bluff, sagen die „Reichsbürger“, und geben ihre Ausweise ab. Auch in Radeberg.

Polizeihauptmeister Ralf Kubis betrachtet einen „Personenausweis“ des „Deutschen Reichs“ – ein reines Fantasieprodukt. Der Urkundenfachmann der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel hat etliche Ausweise sogenannter Reichsbürger in seiner Sammlung. © Kristin Richter

Und wieder grüßt das Reich. Dieses Mal aus dem Faxgerät der SZ-Lokalredaktion in Radeberg. Das „Präsidium des Deutschen Reichs“ mit Sitz in Fürstlich Drehna, Südbrandenburg, erlässt im Amtsblatt Nr. 1 die „Anordnung zur Entnazifizierung“. Ausweispapiere der BRD seien „Nazi“-Ausweise. Um die Menschenrechte wiederzuerlangen, solle jeder umgehend seine rechtmäßige Staatsangehörigkeit in einem der Bundesstaaten des Deutschen Reichs annehmen, gemäß Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom Juli 1913. „Sofern Sie dieser amtlichen Anordnung nicht folgen, können Sie sich strafbar machen!“

Es sind die sogenannten „Reichsbürger“, die sich hier zu Wort melden. Auch in Stadtverwaltungen landen derartige Faxe und Briefe. Auch in Radeberg, sagt Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Wobei sich hier nicht nur fiktive Reichsbehörden melden, sondern mitunter auch reale Menschen. Die wollen schon mal ihre Ausweise abgeben, weil es die Bundesrepublik eben nicht gebe, wie sie dann erklären. „Zwei, drei solcher Fälle hatten wir in den vergangenen Monaten“, so der Stadtsprecher. Die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes machen den „Reichsbürgern“ dann klar, welche Probleme es mit sich bringen kann, ohne gültiges Dokument in Deutschland zu leben. „Von der Beantragung sozialer Hilfsleistungen, über die Eröffnung von Konten, bis hin zur Krankenversicherung“, zählt Jürgen Wähnert auf. In einem Fall, sagt er, habe der Betreffende seinen Ausweis dann auch wieder mitgenommen …

Die BRD sei kein legaler Staat

In aller Munde sind die „Reichsbürger“ spätestens seit Oktober 2016, als einer von ihnen einen bayrischen SEK-Beamten erschoss. Von harmlosen Querulanten unterscheiden sie sich durch fixe Glaubenssätze. Der wohl wichtigste: Die BRD ist kein legaler Staat, sondern ein Verwaltungskonstrukt, erfunden nach Kriegsende von den Alliierten, um die Deutschen für dumm zu verkaufen und auszubeuten, so die Überzeugung. Daraus leiten „Reichsbürger“ für sich das Recht ab, sich selbst zu verwalten oder provisorisch die Macht zu ergreifen.

Geläufige Protestform ist es, wie beschrieben, den Bundespersonalausweis quasi loszuwerden. „Reichsbürger“ wollen kein „Personal“ der Bundesrepublik sein. Auch halten sie die im Ausweis vermerkte Staatsangehörigkeit „Deutsch“ für gefälscht. Der einzig legitime deutsche Staat ist für die meisten Vertreter der Szene das Deutsche Reich Weimarer Prägung, in dem man Staatsangehöriger eines Gliedstaats war, wie des Freistaats Preußen. Erst unter Hitler wurde die einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit verordnet. So ist auch das Fax vom „Reichspräsidium“ zu deuten, das von „Nazi“-Ausweisen spricht.

„Dokumente“ aus dem Internet

Und weil die „Reichsbürger“ von den „BRD-Vasallen“, wie sie sagen, ihrer Überzeugung nach keine korrekten Ausweise erhalten, basteln sie sich, quasi in Notwehr, dann die notwendigen Papiere einfach selbst. Dabei sind ihnen „Reichsdruckereien“ im Internet behilflich. Einen Reichs-Personenausweis bekommt man für etwa 30 Euro, ein Reichs-Reisepass, „hundert Prozent Handarbeit“, kostet 90 Euro. Strafrechtlich liegen solche Eigenbauten in einer Grauzone. Weil es die Staaten und Behörden, die in den Ausweisen genannt sind, gar nicht gibt, kann streng genommen auch keine Urkundenfälschung vorliegen.

Anders sieht die Sache aus, wenn der aktuelle Bundesadler verwendet wird oder wenn man sich real existierende Amtsbezeichnungen und Titel zuschreibt, etwa Staatssekretär oder Ministerialdirektor. Dann wäre zumindest der Anfangsverdacht von Urkundenfälschung oder Amtsanmaßung gegeben, sagen Juristen.

