Das Reich der Königinnen Die neue Weinlounge vor dem Seußlitzer Schloss ist eine Hommage an die Weinhoheiten aus ganz Deutschland.

Katharina Lai sitzt auf den Ledermöbeln in ihrem Weinreich in Diesbar-Seußlitz. Als Sommerlounge hatte das schon in den vergangenen Monaten geöffnet, nun ist auch die Bar im einstigen Stall fertig. © Sebastian Schultz

Der Schlüssel hat eine ganz besondere Bedeutung für Katharina Lai. Aus einer Weinlaune heraus ließ sie sich vor einigen Jahren von der Betreiberin der Seußlitzer Trattoria die Karten legen. „Immer wieder tauchte der Schlüssel auf. Er sollte mir neue Türen öffnen“, erinnert sich Katharina Lai. Kurz darauf bekam sie von ihrer Nachbarin einen alten Schlüssel geschenkt, der bei Bauarbeiten im Schloss gefunden wurde – und der begleitet Sachsens ehemalige Weinkönigin bis heute. Er hängt nicht nur gut sichtbar bei ihr zu Hause, sondern er ziert auch das Logo ihres neuen Weinreiches.

Inoffiziell wurde die neue Weinlounge in den alten Stallungen des Seußlitzer Schlosses bereits mit dem ersten Kalendertürchen geöffnet. Viele Helfer, Freunde und Familie waren vor wenigen Tagen gekommen, um mit der 42-Jährigen unter dem Kreuzgewölbe bis weit nach Mitternacht zu feiern. Ihnen allen wollte sie damit nicht nur Danke sagen. Denn von der Theke bis zum großen Kamin ist alles individuelle Handarbeit, selbst die Kissen sind von Mutti genäht, verrät Katharina Lai. Bei dieser Gelegenheit wollte sie auch erstmals ihr Konzept für die neue Gastronomie an der Weinstraße verraten: Das Weinreich soll nämlich nicht einfach nur eine Weinlounge mit mediterranem Imbiss sein, sondern vor allem eine Hommage an die Weinhoheiten aus ganz Deutschland.

14 Weinfass-Deckel sind deshalb an einer Wand des Weinreiches angebracht. Und jeder trägt eine persönliche Empfehlung der Weinköniginnen aller 13 deutschen Anbaugebiete. Rieslinge, Weißburgunder oder Rosé – sie alle können nun von den Gästen gekostet werden. Bis zur nächsten Wahl, wenn neue Königinnen mit neuen Lieblingsweinen das Zepter übernehmen.

Aber halt: 13 Anbaugebiete und 14 Weine? Katharina Lai hat es sich als ehemalige Weinkönigin von Diesbar-Seußlitz und Sachsen vorbehalten, auch selbst immer eine Empfehlung abzugeben. Zurzeit ist es ein Traminer, schon bald wird das aber ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland sein, verrät sie.Allen Autofahrern empfiehlt sie zudem einen der sortenreinen Traubensäfte oder einen alkoholfreien Glühwein – schließlich soll es frisch werden, wenn die Weinlounge am Wochenende erstmals regulär öffnet.

SZ und Weinreich verlosen einmal zwei Karten für die Veranstaltung „Königliche Weihnachten am Kamin“ am Freitag, 9. Dezember, 19 Uhr im Weinreich. Der schnellste Anrufer, der sich am Freitag, 12 Uhr, unter 03525 72415710 meldet, gewinnt.

Das Weinreich an der Weinstraße 7 in Diesbar-Seußlitz hat Freitag bis Sonntag ab 14 Uhr geöffnet und lädt am 11. und 18. Dezember zu einem Tag der offenen Tür.

zur Startseite