Das rätselhalfte Tempolimit Mehr als 70 km/h sind derzeit auf der S 177 zwischen Pirna und Wünschendorf nicht erlaubt. Dafür gibt es keinen erkennbaren Grund. Ein Erklärungsversuch.

Verwundert reiben sich Autofahrer auf der Schnellstraße zwischen Wünschendorf und Pirna die Augen. Seit ein paar Tagen darf man dort nur noch mit maximal 70 Stundenkilometern unterwegs sein. Dabei ist weit und breit kein Hindernis zu sehen – keine Baustelle, keine Straßenschäden. Dafür aber ist die Strecke teilweise zweistreifig pro Fahrtrichtung ausgebaut. Geht es also etwa um Naturschutz oder um Entschleunigung des Alltags?

Der wahre Grund für das gedrosselte Tempo ist eine Baustelle in Bonnewitz. Das Dorf liegt direkt neben der S 177, derzeit schließen dort die Stadtwerke Pirna eine Reihe Häuser an die öffentliche Abwasserentsorgung an. Die Folge ist eine Sperrung der Ortsdurchfahrt mit dem Namen Bonnewitzer Berg sowie einiger Nebenstraßen. Für die Dorfbewohner, aber auch für den landwirtschaftlichen Verkehr steht aus Sicht der Stadtwerke nur die S 177 als Ausweichroute zur Verfügung. Damit werden Mopeds, Traktoren, aber auch Linienbusse auf die Schnellstraße umgeleitet. Die Geschwindigkeitsbegrenzung dort ist die Konsequenz, wie Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel sagt. „Es wäre zu gefährlich, wenn Autos zu schnell an diese Fahrzeuge heranfahren würden.“

Abwegig klingt das nicht, allerdings wurde das Tempolimit nie angekündigt, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weiß davon genauso wenig wie das Landratsamt in Pirna. Genehmigt wurde die Aufstellung der Schilder vom Pirnaer Rathaus.

Stadtsprecher Gockel räumt ein: „Die Stadtwerke haben im Vorfeld der Baumaßnahme den Schwerpunkt der Informationen auf die Anwohner gelegt.“ In der Tat: Erst als die SZ diese Woche nachfragte, gab das Unternehmen am Donnerstag eine Pressemitteilung heraus, in der das Tempolimit erwähnt wird.

Dort heißt es nun auch, dieses werde voraussichtlich bis Oktober bestehen bleiben. Betroffen von der Sperrung in Bonnewitz ist auch die Linie 234 von Müller Bus-Reisen, die zwischen Pirna und Neustadt rollt. Nach Auskunft der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz gelten die Fahrplanänderungen bis 1. September.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist übrigens eine andere Umleitung baubedingt nicht möglich. Außerdem: „Den landwirtschaftlichen Verkehr über die alte Wünschendorfer Straße zu leiten, würde schon von den örtlichen Gegebenheiten, wie zum Beispiel Kurvenradien usw., nicht funktionieren“, sagt der Stadtsprecher.

