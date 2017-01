Das Rätsel von Heilig Kreuz Unter dem Kloster könnte sich ein älterer Bau verbergen. Im 800. Gründungsjahr wird dem auf den Grund gegangen.

Birgt noch manche Geheimnisse und sorgt gleichzeitig für neue Erkenntnisse: Kloster Heilig Kreuz – die Heimat des Hahnemannzentrums. © Claudia Hübschmann

Es muss tief gebohrt werden. Bis in die untersten Schichten des Baus von Heilig Kreuz und damit bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts stoßen die Fachleute vor. Eigentlich sind die Arbeiten dazu gedacht, einen Raum zu erschließen, in dem ab diesem Jahr ein Museum über die spannungsreiche Geschichte der Anlage informieren soll. Doch als Nebeneffekt liefern sie pünktlich zum 800. Jubiläum der Klostergründung einen wertvollen Bohrkern.

Es habe sich gezeigt, dass das Fundament an dieser Stelle einige außergewöhnliche Merkmale zeige, sagt Helge Landmann. Dies stütze seine seit mehreren Jahren verfolgte These, unter dem Kloster würden sich noch die Reste eines Vorgänger-Baus verbergen, so der Vorsitzende des Vereins Hahnemannzentrum Meißen.

Eine Analyse des Bohrkerns könnte die These des Restaurators erhärten, gleichzeitig ließe sich damit ein mittelalterliches Rätsel lösen. In einigen Berichten wird das Gelände von Heilig Kreuz mit der unglücklichen Adela von Meißen verbunden. Obwohl diese ihrem Mann, dem böhmischen Fürsten Ottokar I., in langen schwierigen Jahren die Treue gehalten hatte, verstieß er sie Ende des 12. Jahrhunderts. Ottokar I. hatte soeben den böhmischen Königsstuhl bestiegen und wollte diese Würde gern vererben. Dazu brauchte er den Papst auf seiner Seite. Da Adela von Meißen jedoch dessen Gegenspieler, dem Kaiser, zugeneigt war, ließ er sich kurzerhand von ihr scheiden. Als Vorwand diente der Hinweis auf eine weitläufige Verwandtschaft. Die selbstbewusste Frau ließ sich das nicht bieten, ging nach Meißen zu ihrem Bruder Markgraf Dietrich und führte von dort einen Scheidungsprozess, der die mittelalterlichen Gemüter erregte.

An dieser Stelle kommt Heilig Kreuz ins Spiel. Viel deutet darauf hin, dass Adela an der Stelle des späteren Klosters mit dem Aufbau eines Herrschaftssitzes begann. Möglicherweise starb sie auch in Meißen. In den anschließenden Jahrzehnten wurde versucht, diesen Teil der Geschichte auch mithilfe von Manipulationen vergessen zu machen. Nun könnte Adelas Schicksal dank neuer archäologischer Fakten erneut aufgerollt werden.

Vor diesen Erkenntnissen gewinnt das Motto des Hahnemannzentrums an neuem Gewicht: „Wir verstehen uns als vorläufig letztes Glied einer langen Kette von Ideen, Vorhaben und Ereignissen an diesem Standort, die sich hoffentlich auch in die Zukunft fortsetzt“, sagt Helge Landmann. Das 800. Jubiläum der Gründung soll helfen, diesen Anspruch zu untermauern. Wortwörtlich soll sich dies in dem neuen Veranstaltungsbau manifestieren. Die finanzielle Basis dafür hatte vergangenes Jahr eine sogenannte Crowdfunding-Aktion erbracht. Viele Spender trugen mit unterschiedlich hohen Summen dazu bei. Derzeit ist geplant, den Saal in einem Flachbau mit Gründach unterzubringen, der auch in Etappen errichtet werden könnte. Neue Seminarräume sollen im Dachgeschoss des Haupthauses entstehen.

Für das Jubiläum selbst hat der Verein rund um den 14. September ein umfangreiches Programm konzentriert. Das Datum ist bewusst gewählt. Es erinnert an das Jahr 335, als die Grabeskirche in Jerusalem eingeweiht und das wiedergefundene Kreuz gezeigt wurde. In Heilig Kreuz soll an ebendiesem Tag eine ganz besondere Metallkonstruktion vorgestellt werden. Der an eine Rebe erinnernde Baldachin des Künstlers Heiko Helm schützt künftig Fragmente des 1996 wiederentdeckten Heilig-Kreuz-Altars. Mit zwei Aufführungen der sogenannten Kreuzleich des mittelalterlichen Dichters Heinrich Frauenlob zu Meißen möchte Vereins-Geschäftsführerin Christiane Bense und ihre Mitstreiter in der Jubiläumswoche zudem eine Festspieltradition begründen. Beschließen wird den Reigen die Eröffnung des neuen Museums – vielleicht mit ganz neuen Erkenntnissen.

