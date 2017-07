„Das Publikum begeistern“ Was ist drin für Dynamo Dresden, Marco Hartmann? Das Gespräch mit dem Kapitän über Erwartungen in dieser Saison.

Geht’s mit Dynamo nach oben? Kapitän Marco Hartmann macht sich darüber in der Dresdner Schwebebahn auf dem Weg zur Bergstation seine Gedanken.. © Robert Michael

Es geht schon wieder los. Dynamo startet am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg in die neue Zweitliga-Saison. Was ist drin für die Schwarz-Gelben nach Platz fünf? Ist der Aufstieg ein realistisches Ziel? Oder wird es im zweiten Jahr tatsächlich schwieriger? Muss man sich vielleicht sogar Sorgen machen, weil die drei besten Offensivkräfte weg sind? Was der Kapitän erwartet, sagt er im Interview mit der SZ.

Marco Hartmann, werden Sie zum Saisonstart auf dem Platz stehen?

Ich habe mir im Testspiel gegen Chemnitz das Innenband im rechten Knie überdehnt, wollte gleich im Trainingslager wieder einsteigen. Es hat leider doch länger gedauert. In dieser Woche konnte ich wieder einsteigen und ohne Probleme voll mittrainieren.

Mit welchen persönlichen Erwartungen gehen Sie in die neue Spielzeit?

Ich hoffe, dass ich am besten gar nicht verletzt bin und die Einsatzzeiten wieder stimmen. Vorige Saison habe ich in der Hinrunde 17 von 17 Spielen gemacht, musste nur im ersten ausgewechselt werden – wegen Krämpfen (lacht). Auch die Rückrunde lief richtig gut bis zu dem Muskelfaserriss im Bauch. Von den Leistungen war es meine beständigste Saison.

Ist gegen den MSV Duisburg, ein Aufsteiger, ein Heimsieg Pflicht?

Ja, das erwartet der Fan – und das ist auch in Ordnung, weil wir uns das erarbeitet haben. Aber es geht darum, gut reinzukommen, in den ersten Spielen keine Nackenschläge zu kriegen. Es ist definitiv kein Pflichtsieg, sondern unangenehm, gleich auf einen Aufsteiger zu treffen, der eine hohe Dynamik und Aggressivität mitbringt.

Mit Platz fünf als Maßstab: Was ist in dieser Saison von Dynamo zu erwarten?

Wenn wir als Mannschaft zusammengeblieben wären, wäre die Erwartungshaltung höher – auch bei mir. Wir haben sehr gute Neuzugänge, müssen aber erst zeigen, wie wir auf dem Rasen harmonieren. Deshalb ist meine Erwartung nicht so hoch zu sagen: Wir müssen Platz fünf bis sieben belegen, um die gute Vorsaison zu bestätigen.

Glauben Sie, dass Ihnen die Fans diesen Anspruch abnehmen?

Eigentlich müsste ich skeptisch sein, weil ich weiß, dass die Erwartungshaltung in Dresden sehr hoch ist. Aber was ich zurzeit höre, erwarten die Leute nicht zu viel. Unterbewusst träumt man bei Dynamo immer von der ersten Liga, und das ist gut so.

Stichwort Erwartungshaltung: Ist es nicht eher problematisch, wenn die aus den Erfolgen abgeleitet wird, die inzwischen mehr als 20 Jahre zurückliegen?

Wenn es nicht läuft, wird es zum Problem. Man muss es immer an der Realität messen. Nehmen wir die vorige Saison: Nachdem man in der Hinrunde gesehen hatte, wozu diese Mannschaft in der Lage ist, konnte man die Erwartungen gerne nach oben schrauben. Wir hatten doch auch die Hoffnung, es zu packen, noch ganz oben reinzurutschen. Solche Erwartungen fördern die Leistung. Im Moment lässt sich das aber nicht auf die Mannschaft übertragen, weil wir erst Punkte sammeln müssen, um wieder dieses Selbstvertrauen aufzubauen. Wenn man aber jetzt in die Saison geht und erwartet, dass wir aufsteigen, wäre das ein negativer Druck.

Sie waren beim Abstieg 2014 dabei, als Unterstützung in Ablehnung umschlug. Wie bewerten Sie diese Erfahrung?

Damals hatten wir eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität, die wir als Mannschaft aber nicht umsetzen konnten. Dafür hat das Publikum gerade in Dresden ein sehr gutes Gespür. Deshalb ist es das Wichtigste, dass jeder Einzelne darauf achtet, wie die Mannschaft funktioniert – besonders, wenn es nicht läuft. Jeder kämpft um seinen Platz, muss aber für den gemeinsamen Erfolg sein Ego zurückschrauben.

Muss man die Erwartungen von vornherein bremsen, um eine ähnliche Situation wie 2014 zu vermeiden?

Damals war die Geduld schnell aufgebraucht. Am vierten Spieltag lagen wir zu Hause gegen den FSV Frankfurt 0:3 zurück, und jeder Pass, der bei einem Mitspieler ankam, wurde höhnisch bejubelt. Das ist eigentlich unfassbar, war aber bedingt durch die Unruhe aus der Saison davor, als der Klassenerhalt gerade so in der Relegation geschafft wurde. Diese Bürde hatten wir mit rüber geschleppt. Ich erhoffe mir jetzt einen deutlich größeren Vertrauensvorschuss, weil die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans eine andere ist. Die gab es damals de facto gar nicht.

Aber eine Grillparty und viel Feuerwerk auf dem Weg zum letzten Spiel …

Ja, alles gut und schön. Aber es hatte den Unterton: Wenn ihr es nicht schafft … Mit dem Bus durch Tausende Fans zum Stadion zu fahren, das war unglaublich, aber auch eine Belastung: die letzte Chance. Man hat gespürt, dass uns die Leute nicht volles Vertrauen entgegenbringen, was normal war. Wir hatten sie das ganze Jahr enttäuscht.

Welche Erwartungen sind denn diesmal angemessen, also: Wie lautet das Ziel?

Ich würde das nicht an einem Tabellenplatz festmachen. Mir gefällt der Anspruch, das Publikum zu begeistern. Es war in den vergangenen drei Jahren unterhaltsam, in Dresden ins Stadion zu gehen. Natürlich gab es auch Spiele, bei denen man sich auf der Tribüne vermutlich gefragt hat: Was ist denn jetzt los? Können oder wollen sie nicht mehr? Aber die meisten Spiele waren geprägt von Leidenschaft, Emotionen und gutem Fußball. Wir hatten viele coole Erlebnisse, durch die sich die Fans mit der Mannschaft identifizieren – und auch umgekehrt ist der emotionale Faktor für Spieler ein wichtiger Punkt. Sie kommen nach Dresden, auch wenn sie bei Dynamo nicht das meiste Geld verdienen können, weil sie hier etwas erleben. Sie haben Bock auf diesen Verein. Das tut uns gut.

Müssten die Erwartungen aufgrund der Erfahrung geringer sein, dass das zweite Jahr immer schwieriger wird?

Ist dieser Spruch statistisch belegt?

Für Dynamo war es bisher zweimal in der zweiten Liga so.

Das heißt, unsere Erfahrung beruht auf zwei Beispielen … Der Spruch hat für mich etwa die Bedeutung wie: Ein Spiel dauert 90 Minuten. Sicher hat sich das schon mal bestätigt, aber wenn nicht, fällt das keinem auf. Ich halte davon nichts.

Sie sind im März Vater eines Sohnes geworden. Relativiert sich dadurch Ihr eigener Anspruch im Fußball?

Wenn du einen kleinen Knirps hast, den du den ganzen Tag umsorgst, merkst du, dass es Wichtigeres gibt. Aber das wusste ich vorher schon. Trotzdem komme ich mit schlechter Laune nach Hause, wenn ich ein Spiel verliere. Ich will jedes Spiel gewinnen, das versuche ich jetzt das elfte Jahr – bisher vergeblich. Weil ich weiß, dass es nicht realistisch ist, drehe ich nicht durch, wenn ich das erste Spiel verloren habe.

Sie haben Ihren Vertrag bis 2020 verlängert – mit welchen Erwartungen?

Erstens fühle ich mich mit meiner Familie hier sehr wohl, zweitens brauche ich nicht ständig etwas Neues und drittens ist es sportlich das, was ich leisten kann. Ich weiß nicht, ob ich glücklich wäre, wenn ich woanders hingehe und dort nicht die Rolle einnehme, die ich mir vorgestellt habe. Dynamo gehört zu den Vereinen in der zweiten Liga, die das Potenzial haben, noch mal nach oben zu kommen, nicht sofort, aber das Fundament ist da. Mag sein, dass ich mir das zu gut geredet habe vor der Unterschrift, aber es war die Hoffnung dabei: Vielleicht bilden wir hier eine Mannschaft, die mich doch noch mit hochspült.

Das Gespräch führte Sven Geisler

