Das Problem mit Maggy und den Bockwürsten Die Hündin ist ihrer Besitzerin ausgebüxt. Das Einfangen vorm Kaufland in Copitz hat bisher nicht geklappt – auch wegen der ganzen Leckerlis, die Einkäufer ihr geben.

Das ist Maggy. Sie mag Bockwürste. © privat

Mit einer kuriosen Bitte wendet sich die Polizei an die Pirnaer. Vor dem Kaufland in Copitz streunt seit geraumer Zeit ein Hund herum. Dieser wird von den Einkäufern immer wieder gefüttert, sowohl mit Leckerlis als auch mit Bockwürsten. Das ist ein Problem, denn Maggy ist ausgebüxt und lässt sich nicht wieder einfangen.

Die braun-weiße Mischlingshündin wurde Mitte August vom Tierheim an eine Pirnaerin vermittelt. Schon nach drei Tagen lief das Tier fort und stromert seitdem durch die Stadt. Sie wurde schon auf der Sachsenbrücke, in Doberzeit und eben am Copitzer Kaufland gesehen. Die Pirnaer Beamten mussten bereits viermal ausrücken, da die herrenlose Hündin für Aufregung gesorgt hatte. Den Einkaufsmarkt sieht sie jetzt offenbar als ihr neues Revier an. Vor allem die Leckerlis der Einkäufer gefallen ihr gut. Wegen dieser lässt sie sich allerdings weder von ihrer Besitzerin noch von den Beamten einfangen. Das Anlocken mit Fressen funktioniert einfach nicht mehr.

Die Polizei bittet darum, Maggy nicht mehr zu füttern, damit die Halterin sie selber mit Leckerlis anlocken kann. (szo)

